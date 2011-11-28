کمیته بهبود شرایط و تولید محصولات سالم در قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق معین الدین در این باره گفت: به منظور استفاده بهینه از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های موجود در سطح شبکه تعاون روستایی، کمیته ای برای بهبود شرایط و افزایش تولید کمی و کیفی محصولات سالم و ارگانیک در این استان تشکیل شده است.

معین الدین، افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی، تولید محصولات سالم، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده را از اهداف تشکیل این کمیته دانست.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به وظایف کمیته بیان کرد: سازماندهی، توسعه و تجهیز کلینیک های گیاه پزشکی در سطح استان، کمک های فنی و مشاوره ای در زمینه مدیریت تلفیقی آفات و اجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات در اراضی تحت پوشش شبکه تعاون روستایی از وظایف کمیته است.

وی بهینه سازی مصرف آفت کش ها و توسعه راهکارهای غیرشیمیایی و بیولوژیک در سطح شبکه تعاون روستایی در جهت تولید محصولات کشاورزی سالم را از دیگر وظایف این کمیته دانست.

معین الدین تصریح کرد: کمیته بهبود شرایط و تولید محصولات سالم باحضور اتحادیه ها و تشکلهای تولیدی، روستایی و کشاورزی تحت پوشش که توانمندی لازم در اجرای وظایف را داشته باشند برای ارایه خدمات مناسب به روستاها اقدام خواهد کرد.

معین الدین در خصوص مزایای اجرای مدیریت تلفیقی آفات هم گفت: مدیریت تلفیقی آفات یکی از عناصر و اجزای توسعه کشاورزی پایدار است که یکی از رسالت‌های آن کمک به کشاورزان جهت تولید محصولات مفید و با کیفیت است.

این مسئول بیان کرد: مدیریت تلفیقی آفات از جمله فناوری هایی‌ است که برای کاهش استفاده از آفت ‌کش‌هایی که به محیط زیست آسیب رسانده و سلامت انسانها را به مخاطره می اندازد بکار گرفته شده تا از طریق آن بتوان محصولات را به سمت پایداری بیشتر سوق داد.