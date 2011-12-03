دستگیری فروشنده فیلمهای غیراخلاقی در اینترنت

سرهنگ ستار خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رصد وگشت در فضای مجازی برای کشف و جلوگیری از تخلفات سایبری ، متخصصان گزارش دادند که فردی با ایجاد و به روز رسانی فروشگاه اینترنتی و درج تبلیغات گسترده در آن سایت، اقدام به فروش انواع فیلم و سریال مستهجن و غیر اخلاقی در محیط اینترنت می کند.

وی ادامه داد:در این خصوص کارشناسان پلیس فتا به صورت فنی و تخصصی سایت مربوطه را بررسی کرده و توانستند با انجام تحقیقات تکمیلی ًمتهم را شناسایی کنند. ماموران در ادامه با انجام تحقیقات نامحسوس محل فعالیت و تکثیر و فروش فیلم را کشف کردند و متهم به همراه حافظه محتوی فیلم‌های مستهجن و تعداد زیادی فیلم دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا اصفهان با هشدار به شهروندان در مورد انتشار فیلم های غیر اخلاقی تاکید کرد: انتشار و سرویس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه، معرفی و عرضه آثار سمعی و بصری غیر اخلاقی و غیر مجاز در فضای مجازی جرم تلقی شده و با مجرم برخورد قانونی خواهد شد. به کاربران توصیه می کنیم اولین پیش فرض برای حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک این است که کالاهای مجاز حسب قوانین کشوری و اخلاقی ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالای غیرمجاز به فروش می‌رسانند با قصد کلاهبرداری و انتفاع از طریق مجرمانه به وجود آمده‌اند.

