مراسم دیدار وابستگان نظامی با جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دیدار وابستگان نظامی 19 کشور با امیردریادار غلامرضا بی غم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه امروز چهارشنبه در محل بالار صدف در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بر اساس این گزارش جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش و همچنین سرهنگ بودی پرامونو وابسته نظامی اندونزی به عنوان نماینده وابستگان نظامی این 19 کشور به ایراد سخنرانی پرداخت.

گفتنی است سرهنگ کنستانتین ولادیمیر ویچپانوف و سرهنگ الکسی پوپوویچ وابسته نظامی اکراین، سرهنگ آنتونیو ژوزه تورس دملو سانتیاگو وابسته نظامی برزیل، سرتیپ سائول آرتورو اتررارا میرز وابسته نظامی ونزوئلا، سرهنگ ویکتور بوندارنکو به همراه بوریس آرخی پوف وابسته نظامی روسیه، سرهنگ ری ایل یونگ و سرهنگ ری کوانگ میونگ وابسته نظامی کره شمالی، ناخدادوم خالدابن ابراهیم الرشید وابسته نظامی عربستان، سرتیپ محمد اعظم و ناخدایکم ملک افتخار احمد وابسته نظامی پاکستان، سرهنگ میهمان سلیمان اف به همراه سروان راشد قلی اف وابسته نظامی آذربایجان، سرگرد چائولیو معاون وابسته نظامی چین، سرتیپ محمد علی قزق وابسته نظامی سوریه، سرهنگ کادیر اوسلو به همراه سرهنگ انگین هایلاز وابسته نظامی ترکیه، سرهنگ لوئیس رودو لفوتو آپانتا وابسته نظامی اکوادور، سرگرد سوادا شبانیان وابسته نظامی ارمنستان، سرهنگ ایتارو موراکامی وابسته نظامی ژاپن، سرهنگ فرهاد جعفراف وابسته نظامی تاجیکستان، سرهنگ صالح بوطبه وابسته نظامی الجزایر، سرهنگ آیبار اوعلی به همراه سرگرد یربال ماکیشف وابسته نظامی قزاقستان، سرگرد بیگ مراد کاکاجان اف وابسته نظامی ترکمنستان و سرهنگ بودی پرامونو وابسته نظامی اندونزی و وابسته نظامی هند حضور داشتند.

وابستگان نظامی حاضر در مراسم در همچنین با جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش عکس یادگاری گرفتند.