مصلی مهرشهر در قالب مجموعه فرهنگی بنا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین یدالله رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به تخصیص و جانمایی مکان احداث مصلی در مهرشهر کرج، گفت: طی بازدیدهای صورت گرفته به منظور جانمایی محل احداث مصلی مهرشهر از دو اولویت پیشنهادی ستاد رسیدگی به امور مساجد، مسجد الائمه واقع در انتهای بلوار چهار باندی به عنوان اولویت اول و مسجدامام علی(ع) واقع در بلوار چهار باندی نبش شهرداری منطقه چهار در اولویت دوم قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی های انجام شده در خصوص تعیین و جانمایی فضایی برای اقامه نماز جمعه مهرشهر، موقعیت جغرافیایی مسجد الائمه جهت برپایی نمازعبادی وسیاسی جمعه مناسب ارزیابی شد.



این مسئول با بیان اینکه، اجرای برنامه های مذهبی درایام سوگواری امام حسین (ع) و یاران باوفای این امام مظلوم از اولویت های مهم ستاد نماز جمعه مهرشهر است، تحقق آن منوط به آماده شدن فضای مصلی می باشد.

حجت الاسلام رضایی افزود: در صورت آماده نشدن مصلی مهرشهر برنامه های مذهبی پیش بینی شده امسال برای اجرا به سال آینده موکول خواهد شد.

امام جمعه مهرشهر کرج، دهه اول محرم را اوج فعالیتهای مذهبی خواند و عنوان کرد: بیشترین برنامه های مذهبی و عزاداری در سطح منطقه در این ایام برگزار می شود.

فعالیت هیئت رزمندگان اسلام در همه روزهای سال صورت می گیرد

امام جمعه مهرشهر کرج با اشاره به تقسیم بندی هیئتهای مذهبی اظهارداشت: برخی هیئت های مذهبی به شکل فصلی و موسمی فعالیت می کنند که به طور عمده به دهه اول محرم، دهه‌ آخر ماه صفر و در مقیاسی کمتر در ایام فاطمیه محدود می شود.

حجت الاسلام رضایی فعالیت هیئت های غیر فصلی از جمله هیئت رزمندگان اسلام را یادآور شد و افزود: هیئت رزمندگان اسلام در تمام روزهای سال با برنامه ای مدون و منظم و در مناسبتهای مذهبی مختلف برنامه هایی با کمیت و کیفیتی مطلوب ارائه می دهند.

وی سخنرانی و حضور در مجالس عزاداری هیئت ها در ایام محرم را از فعالیتهای ستاد نماز جمعه مهرشهر خواند و عنوان کرد: این مهم با هدف افزایش کیفی مراسم سوگواری توسط دفتر امام جمعه دنبال می شود.

مصلی مهرشهر به شکل مجموعه فرهنگی بنا می شود

امام جمعه مهرشهر کرج از احداث جایگاه مصلی مهرشهر به صورت مجموعه فرهنگی خبرداد و گفت: این مهم با هدف ارائه خدمات فرهنگی به ساکنان این منطقه صورت می گیرد.

حجت الاسلام رضایی افزود: احداث مهد کودک از جمله بخش های مهم پیش بینی شده برای مصلی مهرشهر است که راه اندازی این مکان به مادران امکان می دهد با فراغ بال عبادت کنند.

