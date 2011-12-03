به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ایمان مزیک از شورای مرکزی مسلمانان آلمان اظهار داشت: درگذشته مدارس این کشور واقع گراتر بودند و به این مسائل نمی پرداختند اما اکنون به شدت اینگونه مسانل را مورد توجه قرار می دهند.

این پرونده ابتدا در دادگاه های آلمان به دنبال مناقشه برسر حج یک دانش آموز مسلمان برای اقامه نماز عصر خود در راهروی مدرسه آغاز شد. این دانش آموز 14 ساله در آن زمان از اقامه نماز در مدرسه ای که در آن تحصیل می کرد منع شد.

اگرچه اقامه نماز دانش آموزان مسلمان در مدارس در گذشته چندان مورد اعتراض قرار نمی گرفت اما امروزه این مسئله به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.

مزیک گفت: اکنون که آخرین سطح حقوقی راه یافته ایم این مسئله به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است.

سابین دامین گیلسدورف از دانشگاه برن اظهار داشت: سالها مدارس آلمان رویکرد انعطاف پذیری به نماز مسلمانان داشتند و مسلمانان نیز به نوبه خود نماز ظهر و عصر را باهم اقامه می کردند تا در برنامه های مدرسه اخلالی ایجاد نشود.

در آلمان بین 8/3 تا 3/4 میلیون مسلمان زندگی می کند که این این تعداد 5 درصد جمعیت 82 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند. آلمانها اخیرا نسبت به حضور مسلمانان در کشور خود حساس شده اند و واکنشهای خصومت آمیزی نشان می دهند. نتایج تحقیقات دانشگاه مانستر نشان می دهد که رویکرد آلمانی ها نسبت به سایر مردم اروپا به مسلمانان منفی تر است.

براساس قانون آلمان دولت باید به گونه ای در مسائل دینی بی طرف بماند که هیچ لطفی در حق یک گروه دینی خاص انجام ندهد تا اصول آزادی دینی در معرض خطر قرار نگیرد.