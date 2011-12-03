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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

مدل سه بعدی مخزن خامی میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه تهیه شد

مدل سه بعدی مخزن خامی میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه تهیه شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدل سه بعدی(استاتیکی) مخزن خامی میدان بی بی حکیمه با استفاده از نرم افزار مدل ساز RMS تهیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدلسازی این مخزن در قالب پروژه تحقیقاتی با حمایت اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت.

این پروژه توسط فاطمه سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز و همکاری اداره زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شد.

این تحقیق که برای نخستین بار در این مخزن صورت گرفته می تواند در تبیین مدیریت تولید و پیش بینی موقعیتهای مناسب برای توسعه مخزن خامی بی بی حکیمه موثر باشد.
 
مدل استاتیکی مخزن شامل مدلهای ساختمانی و پتروفیزیکی است و اطلاعات ورودی مورد نیاز این مدل سه بعدی از منابع مختلف و با مقیاسهای متفاوت شامل تفسیرهای ژئوفیزیکی، داده های توصیف چاه و داده های پتروفیزیکی گردآوری شد.
 
میدان نفتی بی بی حکیمه به صورت تاقدیسی کشیده با دامنه های پر شیب است که در فروافتادگی دزفول واقع شده و در 210 کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در جنوب میدان نفتی گچساران قرار دارد.
 
میدان بی بی حکیمه دارای مخازن آسماری، بنگستان و خامی است که مخزن خامی آن از سازندهای فهلیان، گدوان و داریان تشکیل شده است.
کد مطلب 1475592

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