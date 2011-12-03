به گزارش خبرنگار مهر، مدلسازی این مخزن در قالب پروژه تحقیقاتی با حمایت اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت.

این پروژه توسط فاطمه سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز و همکاری اداره زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شد.



این تحقیق که برای نخستین بار در این مخزن صورت گرفته می تواند در تبیین مدیریت تولید و پیش بینی موقعیتهای مناسب برای توسعه مخزن خامی بی بی حکیمه موثر باشد.



مدل استاتیکی مخزن شامل مدلهای ساختمانی و پتروفیزیکی است و اطلاعات ورودی مورد نیاز این مدل سه بعدی از منابع مختلف و با مقیاسهای متفاوت شامل تفسیرهای ژئوفیزیکی، داده های توصیف چاه و داده های پتروفیزیکی گردآوری شد.



میدان نفتی بی بی حکیمه به صورت تاقدیسی کشیده با دامنه های پر شیب است که در فروافتادگی دزفول واقع شده و در 210 کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در جنوب میدان نفتی گچساران قرار دارد.



میدان بی بی حکیمه دارای مخازن آسماری، بنگستان و خامی است که مخزن خامی آن از سازندهای فهلیان، گدوان و داریان تشکیل شده است.