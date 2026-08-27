به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی اظهار کرد: با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات و فشارهای مالی بر داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، این مشکلات خللی در کیفیت خدمات درمانی ایجاد نکرده است.

وی افزود: جامعه پزشکی و درمانی کشور و استان مرکزی بارها ثابت کرده است که در هر شرایطی برای حفظ سلامت مردم از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نمی‌کند؛ این فداکاری‌ها در دوران کرونا، جنگ ۱۲ روزه و دیگر مقاطع دشوار کشور به‌خوبی نمایان شد و به‌عنوان بخشی از کارنامه درخشان جامعه سلامت در تاریخ ایران ماندگار خواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: موضوع مطالبات جامعه درمانی به‌صورت جدی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دنبال می‌شود و مشکلات مطرح‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به وزیر بهداشت و رئیس‌جمهوری نیز منتقل شده است.

وی ادامه داد: بخشی از مطالبات سال گذشته توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و بر اساس وعده بیمه خدمات درمانی نیز مقرر است تا پایان ماه، مطالبات مربوط به سال گذشته تسویه شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پرداخت کامل مطالبات سال گذشته نیز با توجه به افزایش هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات آزمایشگاهی، به‌تنهایی نمی‌تواند فشارهای اقتصادی و آثار تورم بر جامعه درمانی را جبران کند.

وی افزود: جامعه پزشکی با وجود شرایط دشوار اقتصادی همچنان با مسئولیت‌پذیری در کنار مردم ایستاده و خدمات درمانی را با جدیت ارائه می‌دهد و مردم نیز قدردان این فداکاری‌ها هستند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: با تسریع در پرداخت مطالبات، روند پرداخت بدهی‌های مربوط به سال جاری نیز با سرعت بیشتری دنبال شود و مشکلات مالی مراکز درمانی و کادر سلامت کاهش یابد.

جمالیان گفت: جامعه سلامت استان مرکزی همواره نشان داده است که در سخت‌ترین شرایط، سلامت مردم را در اولویت قرار می‌دهد.