نظری: جامعه پزشکی مرکزی در جنگ تحمیلی رمضان سنگر خدمت را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز اظهار کرد: ایران سرزمینی با تاریخی عظیم و مفاخر علمی فراوان است و نام‌آوران عرصه پزشکی این کشور، بخشی از میراث ارزشمند تمدنی ایران به شمار می‌روند.

وی افزود: پزشکان، داروسازان و کادر سلامت در بخش‌های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی، با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار کشور، خدمت‌رسانی به مردم را استمرار دادند.

نظری تصریح کرد: ایرانیان در طول تاریخ با ایستادگی در برابر تهاجم‌ها، این سرزمین را حفظ کرده‌اند و امروز نیز مردم ایران با سربلندی در برابر دشواری‌ها و تهدیدهای خارجی مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، مردم و جامعه پزشکی با وجود فشارهای اقتصادی و حملات دشمن، با همدلی و مسئولیت‌پذیری از این شرایط دشوار عبور کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: در پی حملات و فضاسازی‌های رسانه‌ای، با وجود نگرانی مردم، پزشکان و کادر درمان در مراکز درمانی حضور یافتند و بدون ترک خدمت، به ارائه خدمات ادامه دادند.

وی افزود: جامعه پزشکی در بخش دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی با وجود تمام مشکلات، تلاش کرد بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد و شایسته قدردانی است.

نظری بیان کرد: پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی، به‌ویژه بخش خصوصی، از مطالبات مهم جامعه پزشکی است و باید با پیگیری مسئولان به‌موقع پرداخت شود.

وی گفت: بانوان پزشک و خانواده‌های آنان، به‌ویژه زوج‌های پزشک، با اختصاص زندگی خود به خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم، شایسته قدردانی و تجلیل هستند.