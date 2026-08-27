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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

نظری: جامعه پزشکی مرکزی در جنگ تحمیلی رمضان سنگر خدمت را حفظ کرد

نظری: جامعه پزشکی مرکزی در جنگ تحمیلی رمضان سنگر خدمت را حفظ کرد

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: جامعه پزشکی مرکزی در جنگ تحمیلی رمضان، با وجود شرایط دشوار، سنگر خدمت به مردم را حفظ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز پزشک و داروساز اظهار کرد: ایران سرزمینی با تاریخی عظیم و مفاخر علمی فراوان است و نام‌آوران عرصه پزشکی این کشور، بخشی از میراث ارزشمند تمدنی ایران به شمار می‌روند.

وی افزود: پزشکان، داروسازان و کادر سلامت در بخش‌های دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی، با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار کشور، خدمت‌رسانی به مردم را استمرار دادند.

نظری تصریح کرد: ایرانیان در طول تاریخ با ایستادگی در برابر تهاجم‌ها، این سرزمین را حفظ کرده‌اند و امروز نیز مردم ایران با سربلندی در برابر دشواری‌ها و تهدیدهای خارجی مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، مردم و جامعه پزشکی با وجود فشارهای اقتصادی و حملات دشمن، با همدلی و مسئولیت‌پذیری از این شرایط دشوار عبور کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: در پی حملات و فضاسازی‌های رسانه‌ای، با وجود نگرانی مردم، پزشکان و کادر درمان در مراکز درمانی حضور یافتند و بدون ترک خدمت، به ارائه خدمات ادامه دادند.

وی افزود: جامعه پزشکی در بخش دولتی، خصوصی و تأمین اجتماعی با وجود تمام مشکلات، تلاش کرد بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد و شایسته قدردانی است.

نظری بیان کرد: پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانی، به‌ویژه بخش خصوصی، از مطالبات مهم جامعه پزشکی است و باید با پیگیری مسئولان به‌موقع پرداخت شود.

وی گفت: بانوان پزشک و خانواده‌های آنان، به‌ویژه زوج‌های پزشک، با اختصاص زندگی خود به خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم، شایسته قدردانی و تجلیل هستند.

کد مطلب 6929894

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