به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه آیین کلنگزنی پروژه احداث چمن مصنوعی مینیفوتبال شهر آباد با اشاره به روند توسعه زیرساختهای شهری اظهار کرد: در هفته دولت، بیش از ۹ پروژه عمران شهری در شهر آباد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که نشاندهنده توجه به توسعه متوازن و رفع نیازهای زیرساختی این شهر است.
فرماندار تنگستان افزود: یکی از موضوعات مهمی که در شهرستان پیگیر آن هستیم، احداث و راهاندازی ایستگاه برق در شهر آباد است که با تحقق آن، بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی منطقه برطرف خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، گفت: با توجه به کمبود کلاسهای درس در مدرسه شهید گنجه، موضوع گسترش و توسعه این مدرسه نیز در دستور کار و پیگیری قرار دارد تا زمینه مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان فراهم شود.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهرستان در کنار شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها برای پیشبرد امور قرار دارد، خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی میان مدیریت شهرستان، شهرداریها و شوراها میتواند روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی را شتاب بخشد.
این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۴۴ مترمربع و با اعتبار اولیه ۶۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا شد و گامی در جهت توسعه سرانه فضاهای ورزشی و فراهمسازی زمینه مناسب برای فعالیتهای ورزشی جوانان و نوجوانان شهر آباد به شمار میرود.
در پایان این مراسم و به مناسبت روز کارمند، از کادر شهرداری آباد به پاس تلاشها و خدمات آنان در عرصه مدیریت شهری و خدمترسانی به مردم تجلیل و قدردانی شد.
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