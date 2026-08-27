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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

۹ پروژه عمران شهری در آباد افتتاح یا اجرا می‌شود

۹ پروژه عمران شهری در آباد افتتاح یا اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: همزمان با هفته دولت بیش از ۹ پروژه عمران شهری در شهر آباد این شهرستان افتتاح یا اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث چمن مصنوعی مینی‌فوتبال شهر آباد با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های شهری اظهار کرد: در هفته دولت، بیش از ۹ پروژه عمران شهری در شهر آباد افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود که نشان‌دهنده توجه به توسعه متوازن و رفع نیازهای زیرساختی این شهر است.

فرماندار تنگستان افزود: یکی از موضوعات مهمی که در شهرستان پیگیر آن هستیم، احداث و راه‌اندازی ایستگاه برق در شهر آباد است که با تحقق آن، بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی منطقه برطرف خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، گفت: با توجه به کمبود کلاس‌های درس در مدرسه شهید گنجه، موضوع گسترش و توسعه این مدرسه نیز در دستور کار و پیگیری قرار دارد تا زمینه مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم شود.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهرستان در کنار شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها برای پیشبرد امور قرار دارد، خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی میان مدیریت شهرستان، شهرداری‌ها و شوراها می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را شتاب بخشد.

این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۴۴ مترمربع و با اعتبار اولیه ۶۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرا شد و گامی در جهت توسعه سرانه فضاهای ورزشی و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای فعالیت‌های ورزشی جوانان و نوجوانان شهر آباد به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم و به مناسبت روز کارمند، از کادر شهرداری آباد به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 6929888

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