اقوام ایرانی در ارگ آزادی سوگواری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت برگزاری سوگواره عاشورایی که به همت سازمان میراث فرهنگی از آغاز ماه محرم در محل ارگ آزادی در حال اجراست، 30 گروه دیگر از اقوام ایرانی با اجرای آیینهای عزاداری امام حسین (ع) و شهدای کربلا از هفتم محرم تا شب عاشورا به سوگ سالار شهیدان مینشینند.
پیشخوانی و جوشیخوانی تهران، چاووشخوانی ورامین، سوگینه تالشی براساس دستون، مجلس تعزیه شب سوم اراک و کرنانوازی و شهادتخوانی گیلی از جمله برنامههای شب هفتم ماه محرم در ارگ آزادی تهران خواهد بود. همچنین در این شب درباره "تعزیه در ایران" سخنرانی خواهد شد.
همچنین اجرای جنگنامه بوشهر، گهواره گردانی علیاصغر (ع) براساس لالایی شاهسونی، نقل مصیبت یزد و مشال پلیته مازندران از جمله برنامههای پیشبینیشده برای شب هشتم ماه محرم است که از سوی اقوام مختلف بهشکل آیینی و اصیل اجرا میشود.
اقوام ایرانی در شب تاسوعای حسینی نیز با پیشخوانی و جوشیخوانی کاشان، چاووشخوانی اصفهان، سوگینه ترکمنی دوازده امام، رجز بوشهر، چوپانخوانی سرکوهی فارس، آیین یزله خوزستان و اجرای غمونه شوشتری به سوگ خواهند نشست.
سخنرانی با موضوع اهل ماتم (سوگواری در بوشهر) نیز از دیگر برنامههای شب تاسوعا بهشمار میرود که با حضور علاقهمندان برگزار خواهد شد.
ویژهبرنامه سوگواره عاشورایی در دهمین شب از ماه محرم با اجرای پیشخوانی و جوشیخوانی گیلان، چاووشخوانی قزوین، سوگینه دیلمانی، جنگ شمشیر خوزستان، گهوارهگردانی علیاصغر (ع) براساس لالایی لکی، سوگسازی لرستان، مجلس تعزیه شب سوم سمنان، نقل واقعه عاشورا ویژه اعراب جنوب (خوزستان) و اجرای آیین شام غریبان به کار خود پایان خواهد داد.
ویژهبرنامه سوگواره عاشورایی با اجرای آیینهای سوگ اقوام و عشایر ایرانی تا 10 ماه محرم برابر با 15 آذر از ساعت 17:30 تا 19:30 در فضای سیاهچادرهای ارگ آزادی تهران واقع در خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام (ره)، سازمان میراث فرهنگی با پذیرایی نذورات محلی اقوام برگزار میشود.
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