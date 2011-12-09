به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری دانشگاه مذاهب، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب و بنیاد علم و فرهنگ استانبول و با حضور اساتید و اندیشمندان از جمهوری اسلامی ایران و ترکیه برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش که روز یکشنبه 20 آذرماه در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد، حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و فاریس کایا رئیس بنیاد علم و فرهنگ استانبول سخنرانی می کنند.

"علامه سعید نورسی" از علمای دوره معاصر ترکیه بود و برای احیای اسلام در ترکیه تلاش فراوانی نمود. وی از طلایه داران تقریب بین مذاهب بوده و علاقه وافری به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) داشته است. هم اکنون بخش عظیمی از مسلمانان ترکیه تحت تأثیر افکار و اندیشه­های وی هستند.

علامه سعید نورسی با روی کارآمدن آتاتورک و شروع جریان اسلام ستیزی در ترکیه، دلیرانه به دفاع از اسلام و اسلامیت برخاست .