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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان شرقی به ۳.۶۸ رسید

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان شرقی به ۳.۶۸ رسید

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان از ۳.۶۱ به ۳.۶۸ اسب بخار در هکتار طی دو سال نخست فعالیت دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند توسعه و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: تعداد تراکتورهای استان از ۴۸ هزار و ۱۳۳ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۴۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد ۳.۴۵ درصدی این بخش است.

وی افزود: تعداد کمباین‌های استان نیز در همین مدت از یک‌هزار و ۳۷۰ دستگاه به یک‌هزار و ۴۱۴ دستگاه رسیده و ۳.۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: افزایش ضریب مکانیزاسیون از ۳.۶۱ به ۳.۶۸ اسب بخار در هکتار نشان‌دهنده حرکت استان در مسیر توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند تولید محصولات کشاورزی است.

شفیعی، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی را از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، دولت مکلف به نوسازی و تأمین هدفمند ماشین‌آلات کشاورزی شده و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات دنباله‌بند از جمله اقدامات در این زمینه است.

وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون در دولت چهاردهم با هدف خروج تدریجی ماشین‌آلات فرسوده و جایگزینی آنها با تجهیزات نو و پربازده دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: استفاده از ماشین‌آلات به‌روز علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود درآمد کشاورزان کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را از دیگر آثار توسعه مکانیزاسیون دانست و گفت: استفاده از کمباین‌های مدرن و ادوات دقیق دنباله‌بند از جمله تیلرها و دیسک‌های جدید، نقش مؤثری در کاهش ریزش محصول هنگام برداشت و کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید دارد.

شفیعی با اشاره به ضرورت هماهنگی تجهیزات کشاورزی با الگوی کشت اظهار کرد: تغییر الگوی کشت یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه است و توسعه کشت قراردادی محصولات راهبردی به‌ویژه گندم، نیازمند تأمین ادوات تخصصی از جمله خطی‌کارها و ردیف‌کارهاست.

وی افزود: تأمین تجهیزات و ادوات دنباله‌بند متناسب با نیازهای بخش کشاورزی از اولویت‌های توسعه مکانیزاسیون در آذربایجان شرقی است و باید همزمان با نوسازی ناوگان ماشین‌آلات دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: هدف از توسعه مکانیزاسیون صرفاً افزایش تعداد ماشین‌آلات نیست، بلکه نوسازی ناوگان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تأمین ادوات متناسب با الگوی کشت باید در نهایت به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و به حداقل رساندن ضایعات محصولات کشاورزی منجر شود.

کد مطلب 6921271

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