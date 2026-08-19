ضریب مکانیزاسیون کشاورزی آذربایجان شرقی به ۳.۶۸ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند توسعه و نوسازی ماشینآلات کشاورزی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: تعداد تراکتورهای استان از ۴۸ هزار و ۱۳۳ دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۴۹ هزار و ۷۹۴ دستگاه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد ۳.۴۵ درصدی این بخش است.
وی افزود: تعداد کمباینهای استان نیز در همین مدت از یکهزار و ۳۷۰ دستگاه به یکهزار و ۴۱۴ دستگاه رسیده و ۳.۲ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: افزایش ضریب مکانیزاسیون از ۳.۶۱ به ۳.۶۸ اسب بخار در هکتار نشاندهنده حرکت استان در مسیر توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهرهوری و بهبود فرآیند تولید محصولات کشاورزی است.
شفیعی، نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی را از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، دولت مکلف به نوسازی و تأمین هدفمند ماشینآلات کشاورزی شده و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات دنبالهبند از جمله اقدامات در این زمینه است.
وی با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون در دولت چهاردهم با هدف خروج تدریجی ماشینآلات فرسوده و جایگزینی آنها با تجهیزات نو و پربازده دنبال میشود، خاطرنشان کرد: استفاده از ماشینآلات بهروز علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند به کاهش هزینههای تولید و بهبود درآمد کشاورزان کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را از دیگر آثار توسعه مکانیزاسیون دانست و گفت: استفاده از کمباینهای مدرن و ادوات دقیق دنبالهبند از جمله تیلرها و دیسکهای جدید، نقش مؤثری در کاهش ریزش محصول هنگام برداشت و کاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید دارد.
شفیعی با اشاره به ضرورت هماهنگی تجهیزات کشاورزی با الگوی کشت اظهار کرد: تغییر الگوی کشت یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه است و توسعه کشت قراردادی محصولات راهبردی بهویژه گندم، نیازمند تأمین ادوات تخصصی از جمله خطیکارها و ردیفکارهاست.
وی افزود: تأمین تجهیزات و ادوات دنبالهبند متناسب با نیازهای بخش کشاورزی از اولویتهای توسعه مکانیزاسیون در آذربایجان شرقی است و باید همزمان با نوسازی ناوگان ماشینآلات دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: هدف از توسعه مکانیزاسیون صرفاً افزایش تعداد ماشینآلات نیست، بلکه نوسازی ناوگان، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تأمین ادوات متناسب با الگوی کشت باید در نهایت به افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و به حداقل رساندن ضایعات محصولات کشاورزی منجر شود.
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