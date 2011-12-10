جزئیات طرح جامع آلودگی کلانشهرها/ تدوین برنامه آلودگی صوتی

امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: این طرح سال گذشته در آذر و دی ماه تهیه و به کمیسیون زیربنایی دولت برای تصویب ارسال شد و بر این اساس جلسات متعددی در مورد آن صورت گرفت.

وی بیان کرد: این طرح 32 بند دارد و 9 الی 10 محور عمده را می پوشاند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور با اشاره به برخی از محورها و بندهای این طرح جامع نیز بیان کرد: این محورها شامل خروج خودروهای فرسوده، استانداردسازی خودروهای نو، استانداردسازی سوخت و ارتقای کیفیت سوخت کشور شامل خودرو به یورو4 و موتورسیکلت به یورو3 ، توسعه فضای سبز شهری، مدیریت ترافیک، استفاده از انرژیهای نو، استفاده از سیستمهای هوشمند مصرف انرژی، تکمیل و نظارت بر مقررات ملی ساختمان به خصوص مصرف انرژی، ساخت پارکینگ و... است.

وحدتی با اشاره به هدف گذاریهایی که برای این طرح در نظر گرفته شده، بیان کرد: کل برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور است.

وی اضافه کرد: عمده ترین منبع آلوده کننده هوای شهرها خودروها هستند و آلودگیهای ناشی از خودروها مربوط به احتراق ناقص که بخشی مربوط به سوخت و بخشی از آن مربوط به استاندارد موتور است که ما هر دو بخش را در نظر گرفته ایم و با ارتقای استاندارد خودرو و سوخت امیدواریم که آلودگی کاهش یابد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور با اشاره به اینکه بحث بعدی استفاده از ابزارهاست، تصریح کرد: در این خصوص باید کاهش تردد با وسائل شخصی را داشته باشیم و فضای سبز نیز بخش تکمیلی است که باید آن را توسعه داد.

وحدتی در پاسخ به این سئوال که " در فرآیند اجرای این طرح حضور و همکاری دستگاه های مختلف نیز الزامی و ضروری است و آیا در این طرح مشارکت دستگاه های مختلف دیده شده است"، افزود: تمام دستگاه های اجرایی به نوعی در این طرح دخیل هستند و بر این اساس وزارت نفت و نیرو، مسکن و شهرسازی، وزارت صنایع و ارگانهای مختلفی هستند که تکالیفی برای آنها پیش بینی شده که باید انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه برنامه از ابتدای سال شروع خواهد شد، بیان کرد: البته بخشی از برنامه امسال هماهنگیهای آن انجام شده به خصوص در بخش تولید خودرو و استاندارد تولید محصولات سوختی امسال هماهنگی کامل انجام شده است.

تفاهمنامه نهایی با وزارت نفت برای تولید سوخت با کیفیت یورو4 و یورو5

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور ادامه داد: اکنون در حال تکمیل تفاهمنامه نهایی با وزارت نفت در خصوص تولید سوخت با کیفیت یوروچهار و پنج برای سال آینده هستیم.

وحدتی تصریح کرد: در شورای برنامه ریزی استانها پیش نویس برنامه به تصویب رسیده و به محض اینکه طرح توسط دولت ابلاغ شود، کارهای اجرای این برنامه شروع می شود.

وی با اعلام اینکه این برنامه پنج ساله است که می توان به 10 ساله نیز تمدید کرد، اضافه کرد: این طرح به طور همه جانبه و کامل از سال آینده اجرا می شود البته بخش سوخت از امسال مورد اقدام قرار گرفته است.

توزیع سوخت یورو چهار و پنج از دهه اول دی/ آمادگی پالایشگاه اراک و تهران

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور گفت: در حوزه سوخت از دهه اول دی ماه بخشی از سوختی که مطابق با استانداردهای برنامه جامع آلودگی کلانشهرهاست توزیع شود و اگر این امر محقق نشد مشکلی نیست و در بهمن ماه بخشی از سوخت توزیع می شود.

وحدتی تاکید کرد: اکنون پالایشگاه اراک آماده تولید سوخت است و پالایشگاه تهران نیز به همین ترتیب ضمن اینکه پالایشگاه های دیگر نیز در برنامه دارند که از ابتدای سال شروع کنند به تولید سوخت با استانداردهای یوروچهار و یورو پنج کنند.

برنامه جامع آلودگی صوتی در حال تدوین است

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه جامع آلودگی صوتی در حال تدوین است و تا چند ماه آینده آماده نهایی و برای تصویب ارسال می شود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور توضیح داد: در این راستااستانداردهای آلودگی صوتی خودروها، آلودگی صوتی شهری و عمومی تدوین و معیارهای آن نیز مشخص شده همچنین برنامه ای نیز برای ارتقای سیستم پایش آلودگی صوتی در شهرها نیز داریم که البته بخشی از آن را شهرداری تهران شروع و ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی را پیگری کرده و سایر شهرها نیز در حال پیگیری این امر هستند.

وحدتی با اشاره به برنامه های کاهش آلودگی صوتی نیز بیان کرد: این برنامه ها شامل دیواره های صوت شکن، پوشش گیاهی حاشیه های خیابانها و... است.

وی با اشاره به ایجاد دیواره های صوت شکن نیز گفت: دیواره های صوت شکن دیواره های خاصی هستند که با انحنای خاصی در حاشیه اتوبانهای پرسرعت که صدای زیادی تولید می کنند نصب می شود و کار رفلکس صوت را انجام داده و صوت به صورت کمتری به مناطق اطراف می رسد.

درخواست شفاف سازی اعلام اهواز به عنوان آلوده ترین شهر

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد چگونگی انتخاب اهواز به عنوان آلوده ترین شهر که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شده، بیان کرد: در این رابطه با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی صحبت کردیم البته بیشتر مد نظر آنها این بوده که از لحاظ دقت در سنجش ملاک عمل قرار گرفته ایران یکی از دقیق ترین کشورهایی است که سنجش را انجام داده است.

وی بیان کرد: ما خواسته ایم که در این خصوص شفاف سازی لازم را انجام دهند و منظور از اینکه اهواز آلوده ترین بوده چیست.

وحدتی گفت:" در این خصوص صحبت کردیم که بسیاری از شهرها مثل شهرهای عراق که منبع ریزگردها هستند این سنجش را انجام نمی دهند و آنها نیز قبول کردند که از موضوع برداشت اشتباه شده است.

ارسال پیش نویس برنامه بیابان زدایی عراق برای این کشور

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور با بیان اینکه اما در خصوص وجود این پدیده که قابل انکار نیز نیست باید راهکارهایی دیده شود، افزود: از ابتدای امسال و سال گذشته نشستهای مختلفی را در این خصوص داشتیم و تفاهمنامه هایی نیز با وزیر و معاون وزیر محیط زیست عراق داشتیم.

وحدتی یادآور شد: ما پیش نویس برنامه بیابان زدایی کشور عراق را برای این کشور ارسال کردیم و آنها نیز یک برنامه استراتژیک بر روی برنامه پیشنهادی ما تدوین کردند و منتظر تخصیص اعتبارات از طرف دولت عراف هستند تا کار را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به اینکه ما نیز در کشورمان برنامه هایی برای کاهش اثرات بیابان زایی در دست اقدام قرار داریم، عنوان کرد: برنامه های خاصی را برای وزارت جهاد کشاورزی، هواشناسی برای پیش آگاهی و نیز برای وزارت بهداشت پیش بینی کرده ایم و یک آئین نامه اجرایی برای این امر در حال تصویب است که نقش و تکلیف همه دستگاه ها را مشخص می کند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور گفت: البته همه این موارد به لطف الهی نیز بر می گردد و اگر در طول سال بارش کمتر داشته باشیم این پدیده نیز نمود بیشتری خواهد داشت و امسال با توجه به کاهشها پیش بینی می شود با این پدیده کمتر مواجه باشیم.

پیش بینی اعتبار 80 تا 90میلیارد تومانی گردوغبار

وی در پاسخ به این سئوال که"اعتبارات طرحهای مقابله با گرد و غبار و ریزگردها در چه سطحی است" پاسخ داد: اعتبارات ملی است اما برنامه های اجرایی به صورت استانی است و در این خصوص در دبیرخانه مدیریت گرد و غبار پیش بینیهای لازم انجام و اولویت بندیها مشخص می شود و به فراخور کار اعتبارات تخصیص می یابد.

وحدتی میزان اعتبارات را که از سوی دولت پیش بینی شده 80 تا 90میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: پس از تخصیص این اعتبارات به محیط زیست با توجه به اولویت بندیها این امور دنبال می شود.

ماموریتهای مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور در پاسخ به این سئوال که"با توجه به اینکه مرکز ملی و تغییر اقلیم در گذشته به عنوان مرکز بررسی آلودگی هوا فعالیت داشته و اکنون به نام کنونی تغییر کرده آیا در ماموریتها و مسئولیتهای مرکز تغییراتی ایجاد شده یا خیر" پاسخ داد: بحث مهم ریزگردها و گرد و غبار به این مجموعه محول شده و بحثهای تغییرات آب و هوایی به این بخش واگذار شده است.

وی افزود: در کل می توان گفت آنچه به هوا و تغییرات اقلیمی و نتایج اثرات آن به دفتر ما اضافه شده است.

بررسی تغییرات اقلیمی در کشور

وحدتی در پاسخ به این سئوال که" اساسا آیا پدیده ای به عنوان تغییر اقلیم وجود دارد و خیر و آیا این دفتر مناطقی که دچار تغییر اقلیم شده است را مورد شناسایی و بررسی قرار داده است" نیز گفت: تغییرات اقلیمی وجود دارد به عنوان نمونه منطقه ای که پر باران بوده اگر باران رخ ندهد به منطقه خشک تغییر می یابد.

وی ادامه داد: بخشی از آن به میزان تغییرات آب و هوا که ناشی از گرم شدن جهانی کره زمین است بر می گردد و همچنین کم بارشی و خشکسالی که در مناطق مختلف صورت می گیرد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور ادامه داد: در حال بررسی تغییرات اقلیمی هستیم و اکنون داریم روی پدیده هایی کار می کنیم که آنها را به طور کامل سنجش کنیم.

وی گفت: به سنجشهای ماهواره ای احتیاج داریم تا به صورت روز به روز بتوانیم این موضوع را مورد رصد قرار دهیم.

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گفتگو: هژیر فتحی