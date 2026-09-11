خبرگزاری مهر_ گروه استانها: تأمین پایدار آب و برق، همواره یکی از شریانهای حیاتی و پیششرطهای اصلی برای توسعه متوازن در هر جغرافیایی محسوب میشود؛ مؤلفههایی که فقدان یا ضعف در آنها میتواند چرخهای صنعت، کشاورزی و حتی حیات روزمره شهروندان را از حرکت بازدارد. استان کرمانشاه با برخورداری از اقلیمهای متنوع و منابع آبی غنی، به طور تاریخی پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی کشاورزی و صنعتی غرب کشور را داشته است. با این وجود، سالها نگاه بخشی، توقف طولانیمدت پروژههای زیربنایی و فرسودگی تدریجی شبکههای انتقال آب و برق، باعث شد تا این استان در برهههایی با تنشهای آبی و افت کیفی خدماترسانی در شبکههای توزیع انرژی دستوپنجه نرم کند.
روستاهایی که با کمترین باد و باران دچار افت ولتاژ و قطعی برق میشدند و دشتهای حاصلخیزی که در حسرت قطرهای آب برای شکوفایی میسوختند، تنها بخشی از رنجهای انباشتهشده در حوزه زیرساختهای این دیار بود. داستان سدهایی که دههها کلنگ خورده اما به مرحله آبگیری نمیرسیدند، به یک گره کور در افکار عمومی تبدیل شده بود. اما امروز، شواهد و تصمیمات کلان نشان میدهد که ورق در حال برگشتن است. تزریق اعتبارات بیسابقه، گرهگشایی از پروژههای طلسمشده و نگاه استراتژیک به ظرفیتهای آبی و برقی، نویدبخش فصل تازهای از پیشرفت در این استان است. پروژههایی که نه تنها عطش دشتها و شهرها را برطرف میکنند، بلکه با اصلاح زیرساختها، امنیت انرژی را برای نسلهای آینده تضمین خواهند کرد.
در همین راستا، خبرگزاری مهر در یک گزارش تحلیلی و تفصیلی، در گفتگو با مدیران ارشد صنعت آب و برق استان، ابعاد این پیشرفتها، خروج پروژهها از بنبست و جزئیات برنامههای کلان زیرساختی را زیر ذرهبین برده است.
پایان ۱۶ سال انتظار برای کبوترلانه و تزریق ۵۸ همت به شریانهای آبی
بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای اخیر و تصمیمات راهبردی اتخاذ شده در حضور مقامات عالی وزارت نیرو در استان، اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی در حوزه آب رقم خورده است و مجموعهای از پروژههای مهم و راهبردی استان به صورت دقیق مورد بررسی، بازدید و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی با تأکید بر باز شدن گرههای تاریخی پروژههای آبی، افزود: یکی از مهمترین اتفاقات اخیر، آبگیری سد کبوترلانه پس از بیش از ۱۶ سال بود؛ پروژهای که طی این سالها با پیچیدگیهای مختلف مالی، حقوقی، فنی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکرد، اما در نهایت با پیگیریهای مستمر و همراهی مجموعههای مختلف، طلسم آن شکسته و آبگیری شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در تشریح اهمیت این سد تصریح کرد: سد کبوترلانه یکی از سدهای استراتژیک ما در شرق استان است که در افق بلندمدت، وظیفه تأمین آب شهر کنگاور را بر عهده خواهد داشت. این سد با توجه به افق جمعیتی، امکان تأمین آب مورد نیاز این شهر را تا سال ۱۴۳۰ و برای جمعیتی حدود ۶۶ هزار نفر فراهم میکند. علاوه بر تأمین آب شرب، این سد در بخش کشاورزی نیز حائز اهمیت است و حقآبه پاییندست را تأمین خواهد کرد. همچنین بر اساس پیشبینیها، امکان تأمین حدود چهار میلیون مترمکعب آب در سال برای بخش صنعت کنگاور نیز از این محل وجود دارد.
درویشی تأمین حقآبه محیط زیست و توسعه گردشگری را از دیگر کارکردهای سد کبوترلانه دانست و به سایر پروژههای استراتژیک استان پرداخت و گفت: توسعه پرده آببند سد زانکان نیز در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم با تأمین اعتباری که پیشبینی شده، این سد مهم را در پایان سال ۱۴۰۶ وارد مدار بهرهبرداری کنیم تا حدود یک هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی و باغات سیب گهواره و همچنین آب شرب بلندمدت این شهر تأمین شود.
وی با اشاره به خط انتقال آزادی برای تأمین آب کشاورزی ۹۰۲ هکتار از دشت حر و آب شرب شهرهای تازهآباد، اسلامآباد و کرند، افزود: تأمین آب بلندمدت شهرهای نوشهر و سومار و همچنین تأمین صددرصدی اعتبارات پروژههای آبی شهرستان صحنه از دیگر مصوبات و خبرهای مسرتبخش اخیر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر یکی دیگر از اتفاقات مهم را آغاز عملیات اجرایی حواسان پس از سالها توقف خواند و توضیح داد: این طرح به عنوان مخزن اضطراری برای جبران کسری آب اراضی سامانه گرمسیری، پروژهای راهبردی است. همچنین تسریع در مطالعات سامانه سردسیری و تأمین آب شرب بلندمدت شهر کرمانشاه از سد بیستون در کنار اتمام کارهای سامانه گرمسیری با جدیت پیگیری میشود.
وی با تقدیر از همراهی همهجانبه استاندار، دستگاههای نظارتی و حضور پررنگ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در به ثمر نشستن این تصمیمات، خاطرنشان کرد: ارزش پروژههایی که اخیراً به بهرهبرداری رسیدند بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان (۵۸ همت) است. خوشبختانه در بخش آب، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ به صورت صددرصد تخصیص پیدا کرد که موجب سرعت گرفتن طرحها شد و امیدواریم این روند در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار یابد.
از احداث ۷ تصفیهخانه جدید تا ماندگاری زیرساختهای اربعین
در بخش دیگری از این گزارش، رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تحولات حوزه آبفا پرداخت و گفت: پیگیریهای متعددی در حوزه آب و فاضلاب صورت گرفته که با اجرایی شدن مصوبات اخیر، شاهد رفع تنش آبی و توسعه بنیادین زیرساختهای استان خواهیم بود.
وی با اشاره به طرحهای به ثمر نشسته بیان کرد: یکی از پروژههای بسیار مستعد که افتتاح آن رضایتمندی بالایی به همراه داشت، پروژه آبرسانی به ۶۱ روستای دشت زهاب بود که با هزینه ۳۳۵ میلیارد تومان عمدتاً از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری اجرا شد و آب سالم و پایدار را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در این گفتگو با تأکید بر رفع مشکلات شهرهای دارای تنش افزود: تأمین آب شهر کنگاور از سد کبوترلانه (به صورت اضطراری و دائمی) و همچنین تأمین آب شرب شهرهای سومار و نوشهر به تصویب رسیده است. افزون بر این، آبرسانی تا نقطه صفر مرزی از سد شرفشاه در دستور کار است که میتواند در بازگشت مرزنشینان و رونق اقتصادی مرزها اثری شگرف داشته باشد.
داودی تأمین آب ۵۰ میلیون مترمکعبی شهر کرمانشاه از سامانه سردسیری را یک نقطه عطف دانست و در خصوص تحول در حوزه فاضلاب به خبرنگار مهر گفت: احداث تصفیهخانه فاضلاب کرمانشاه و بهرهبرداری از آن نهایتاً تا سال ۱۴۰۶ و همچنین احداث ۶ تصفیهخانه دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ به صورت جدی دنبال میشود. با افتتاح این ۷ تصفیهخانه، حدود ۳۲ میلیون مترمکعب پساب به ظرفیت ۴۲ میلیون مترمکعبی فعلی اضافه شده و منبعی عظیم برای توسعه صنعت و کشاورزی فراهم میآید.
وی ضمن قدردانی از پیگیریهای ویژه استاندار و مجمع نمایندگان استان، از صدور مجوز ایجاد کارخانه آب بستهبندی خبر داد و تصریح کرد: این کارخانه ظرفیت مناسبی برای تأمین آب در شرایط اضطراری، بحرانی و ایام اربعین خواهد بود.
داودی با اشاره به راهبرد دائمیسازی خدمات اربعین تأکید کرد: هدف ما این است که زیرساختهای ایجاد شده با اعتبارات اربعین، مختص چند روز نباشد. حفر چاههای جدید، تقویت ایستگاههای پمپاژ در اسلامآبادغرب و قصرشیرین و همچنین استقرار دیزلژنراتورها در سرپلذهاب برای جلوگیری از قطع آب در زمان قطعی برق، همگی اقداماتی است که در طول سال نیز پایداری شبکه را برای مردم استان تضمین میکند.
انقلاب کابلهای خودنگهدار؛ نوسازی شبکه برق ۱۲۰ روستا با ۳۸۰ میلیارد تومان
حامد حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحولات مثبت در پایداری شبکههای انتقال انرژی خبر داد و گفت: برنامهریزیهای دقیقی برای توسعه و بهسازی صنعت برق استان انجام شده است که یکی از بارزترین آنها، بهرهبرداری از پروژههای اصلاح و بهینهسازی شبکه برق ۱۲۰ روستای استان با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان است.
وی در تشریح جزئیات فنی این ابرپروژه روستایی افزود: در جریان این اصلاحات، بیش از ۹۰ کیلومتر از شبکههای قدیمی، فرسوده و سیمی در روستاهای هدف به طور کامل جمعآوری شده و با شبکههای مدرن کابل خودنگهدار جایگزین شدهاند. شبکههای قدیمی به مرور زمان دچار استهلاک شدید میشوند و نوسازی آنها برای ارتقای خدمترسانی امری حیاتی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به خبرنگار مهر توضیح داد: تبدیل این ۹۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابلهای خودنگهدار، آثار فوری و ملموسی برای مشترکین روستایی دارد. از مهمترین نتایج این طرح، رفع افت ولتاژهای آزاردهنده و کاهش نوسانات برقی است که مستقیماً به بهبود کیفیت برق تحویلی و جلوگیری از آسیب به وسایل برقی مردم کمک میکند.
حسینی در پایان تأکید کرد: با این نوسازیها، شبکه توزیع ما در برابر حوادث جوی و مشکلات احتمالی بسیار پایدارتر عمل خواهد کرد. شرکت توزیع برق مصمم است با تداوم این مسیر، کیفیت خدمات برقرسانی را در دورافتادهترین نقاط استان نیز به استانداردهای مطلوب برساند.
تحقق این حجم از پروژههای زیربنایی در حوزههای آب، فاضلاب و برق نشان میدهد که بنبستهای تاریخی زیرساختهای کرمانشاه با ارادهای همگانی و همافزایی دستگاههای اجرایی قابل گشایش است. با این وجود، شیرینی این پیشرفتها و دستاوردهای بزرگ تنها زمانی در کام مردم استان ماندگار خواهد شد که جریان تخصیص اعتبارات و نگاه ویژه حاکمیت به این منطقه استراتژیک، اسیر بروکراسیها و توقفهای مقطعی نشود و مطالبات بر حق مردم برای دسترسی به خدمات پایدار، تا بهرهبرداری نهایی از تکتک این پروژهها با همین شتاب و حساسیت دنبال گردد.
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