سئول: درباره اعزام نیرو به تنگه هرمز تصمیمی گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دیپلمات‌ های ارشد کره جنوبی و ایران امروز جمعه در بحبوحه گمانه‌ زنی‌ ها درباره احتمال اعزام تجهیزات نظامی سئول به این آبراه حیاتی، پیرامون وضعیت غرب آسیا و تنگه هرمز گفتگوهای تلفنی انجام دادند.

این گفتگوها میان «چو هیون»، وزیر امور خارجه کره جنوبی و همتای ایرانی‌ اش، «سید عباس عراقچی» در حالی صورت گرفت که سئول تحت فشار آمریکا، در حال بررسی احتمال اعزام نیرو به این تنگه است؛ این در حالی است که ایران با هرگونه حضور نظامی خارجی به شدت مخالفت کرده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه کره جنوبی، وزیر امور خارجه این کشور در جریان گفتگوهای مذکور ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت اخیر در غرب آسیا، ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات پایدار در منطقه برقرار شود.

«چو هیون» همچنین خاطرنشان کرد که موضع همیشگی کره جنوبی این بوده است که عبور آزاد و ایمن تمامی شناورها باید تضمین شود.

یکی از مقامات این وزارتخانه گفت: چو موضع ما را مبنی بر اینکه هنوز تصمیمی در مورد اعزام احتمالی [نیرو] اتخاذ نشده است، منتقل کرد و بر اهمیت احیای هرچه سریع‌تر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید ورزید.