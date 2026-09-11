۵۰ چنارانی عازم مناطق عملیاتی غرب کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمود حامد عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۵۰ نفر از اقشار مختلف مردم چناران در قالب کاروان راهیان نور، سفر خود را به مقصد مناطق عملیاتی غرب کشور آغاز کردند، سفری که قرار است پیوندی بین حماسه‌های ماندگار هشت سال دفاع مقدس و مردم برقرار کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران با اشاره به جایگاه راهیان نور در ترویج فرهنگ دفاع مقدس اظهار کرد: راهیان نور یکی از مؤثرترین بسترها برای انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار، مقاومت و شهادت به نسلهای جدید است و توانسته این فرهنگ را از دل تاریخ دفاع مقدس به نسل جوان منتقل کند.

وی بیان کرد: زائران چنارانی در جریان این سفر معنوی با حضور در استان کرمانشاه از چهار یادمان شاخص دفاع مقدس شامل بازی‌دراز، مرصاد، شهدای پاوه و تپه‌های الله‌اکبر بازدید خواهند کرد.

حامد با بیان اینکه حضور در این مناطق فرصتی برای لمس عینی تاریخ دفاع مقدس است، ادامه داد: آشنایی نسل نوجوان و جوان با حماسه‌آفرینی رزمندگان در مناطق عملیاتی، زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر مفاهیم ایستادگی، فداکاری و مسئولیت‌ پذیری در برابر آرمانهای انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چناران خاطرنشان کرد: راهیان نور فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ پرافتخار ملت ایران و انتقال پیام شهیدان به نسلهایی است که باید این میراث ارزشمند را به آینده منتقل کنند.