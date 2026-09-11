پیروزی والیبال مقابل چین تایپه با یک حسرت بزرگ؛ امتیاز رنکینگ پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله حذفی مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه (۲۰ شهریور) به مصاف چین تایپه رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید.

در صورتی که تیم ملی در این بازی یک ست را واگذار نمی‌کرد، در رنکینگ جهانی چندین امتیاز صعود می‌کرد اما با واگذاری ست سوم در رنکینگ جهانی امتیازی زیادی کسب نخواهند کرد.



ترکیب تیم ملی والیبال به شرح زیر است:

مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ست اول؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

ایران ست نخست را با ثبت اولین امتیاز آغاز کرد، اما چین‌تایپه در ادامه بازی پایاپایی مقابل شاگردان پیاتزا داشت. با این حال، عملکرد بهتر ایران در دفاع و حمله باعث شد ملی‌پوشان در میانه ست با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ پیش بیفتند.

دریافت خوب و حملات مؤثر مرتضی شریفی، پوریا خانزاده و حاجی‌پور به ایران کمک کرد تا اختلاف امتیاز را افزایش دهد و با دو امتیاز متوالی از سرویس، نتیجه ۱۹ بر ۱۵ شود. در ادامه نیز حملات قدرتمند ایران اجازه بازگشت به حریف نداد. امین اسماعیل‌نژاد در اواخر ست به میدان آمد و با کسب آخرین امتیاز، پیروزی ۲۵ بر ۱۹ ایران در ست نخست را قطعی کرد.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

ایران ست دوم را طوفانی آغاز کرد و با کسب سه امتیاز متوالی، برتری اولیه را در اختیار گرفت. دریافت‌های خوب عرشیا به‌نژاد و حملات مؤثر عیسی ناصری و علی حاجی‌پور باعث شد ایران در ابتدای ست ۶ بر ۳ پیش بیفتد، اما چین‌تایپه به بازی برگشت و در امتیاز ۱۰ بر ۱۰ کار را به تساوی کشاند.

عملکرد بهتر ملی‌پوشان ایران در ادامه، بار دیگر اختلاف را افزایش داد و نتیجه به ۱۲ بر ۱۰ رسید تا سرمربی چین‌تایپه درخواست وقت استراحت کند. ایران با ادامه حملات مؤثر، از جمله ضربات مرتضی شریفی و کار سرعتی ولی‌زاده، فاصله را بیشتر کرد و در امتیاز ۱۷ بر ۱۴ حریف را وادار به گرفتن دومین وقت استراحت کرد.

در ادامه، پاس‌های خوب عرشیا به‌نژاد، حملات شریفی و دفاع مؤثر حاجی‌پور و علی حق‌پرست، برتری ایران را تثبیت کرد. سرویس مستقیم عیسی ناصری و امتیاز ۲۴ ولی‌زاده نیز راه را برای پیروزی هموار کرد تا ایران ست دوم را هم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان برساند.

ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود چین تایپه

ست سوم با رقابتی پایاپای آغاز شد، اما چین‌تایپه با عملکرد بهتر در دفاع روی تور، به‌تدریج از ایران فاصله گرفت. حملات ایران در چندین صحنه با دفاع حریف متوقف شد و چین‌تایپه با ایجاد اختلاف ۱۵ بر ۸، پیاتزا را وادار کرد دومین وقت استراحت خود را بگیرد.

در ادامه با ورود امین اسماعیل‌نژاد، ایران تلاش کرد به بازی برگردد و سرویس‌های مؤثر او در کنار حملات پوریا حسین‌خانزاده و نیما باطنی، اختلاف را کاهش داد. ایران در امتیازات پایانی نیز با آبشار قدرتمند اسماعیل‌نژاد به ۲۱ رسید و نتیجه را ۲۴ بر ۲۱ کرد، اما چین‌تایپه اجازه بازگشت کامل را نداد و در نهایت این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود خود به پایان رساند.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود ایران

ست چهارم نیز با رقابتی نزدیک آغاز شد و دو تیم تا امتیاز ۶ بر ۶ پایاپای پیش رفتند. پس از آن، ایران با استفاده از حملات مؤثر مرتضی شریفی روند امتیازگیری را در دست گرفت و با افزایش اختلاف به ۹ بر ۶، سرمربی چین‌تایپه را وادار به گرفتن وقت استراحت کرد.

شاگردان پیاتزا در ادامه برتری خود را حفظ کردند و با دفاع و حملات مؤثر، فاصله را به ۱۹ بر ۱۳ رساندند. در ادامه نیز ایران کنترل بازی را در اختیار داشت و پس از چند رالی جذاب، امتیاز ۲۲ را به دست آورد. امین اسماعیل‌نژاد نیز با یک حمله قدرتمند امتیاز ۲۳ را ثبت کرد تا ایران در نهایت ست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود خود تمام کند و پیروز این دیدار شود.