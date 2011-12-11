نشست علمی - تخصصی دانشگاه تهران پیرامون واقعه تاریخی 16 آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در اطلاعیه ای اعلام نمود در نظر دارد بمناسبت 16 آذر و روز دانشجو - مصادف با سالروز شهادت سه تن از دانشجویان نخبه دانشگاه تهران در 16 آذر1332 چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد، همایشی تخصصی را با هدف بررسی علمی برخی جنبه های کمتر تحلیل شده از مسائل ایران و آمریکا برگزار کند.



در این نشست علمی - دانشجوئی که با حمایت انجمن علمی مطالعات آمریکا برگزار خواهد شد، نقش کودتای 28 مرداد و دخالت دولت آمریکا در شکل گیری جنبش های ضد آمریکائی دانشجوئی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به بحث پیرامون روایت های تاریخی نویسندگان و راویان آمریکائی از تحولات ایران و نقش این روایت ها در شکل دهی به تصویر متقابل دو کشور، پرداخته می شود.

در این نشست همچنین به بررسی سیاست های تاریخی آمریکا برای سلطه و استعمار ملت ایران از طریق کودتا، جنگ آفرینی، فتنه سازی، تحمیل فشارهای تحریمی و نیز اقدامات نرم و جنگ روانی برای فریب و اختلاف افکنی در داخل ایران پرداخته می شود و نقش راویان غربی از تحولات ایران بعنوان ایران شناسان سیاستزده، کم دانش و یا مغرضی که با نوشته های خود باعث ایجاد قضاوت های غلط و شناخت نادرست از ایران در غرب گردیده اند و دیدگاههای آنها در تدوین سیاست های غیر عاقلانه و غیر واقع بینانه تاثیر داشته است، واکاوی خواهد شد.





این همایش بدلیل مصادف شدن 16 آذر با ایام عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام، امروز یکشنبه 20 آذرماه در محل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران واقع در پردیس شمالی این دانشگاه (خیابان کارگر شمالی) از ساعت 14 لغایت 15:30 برگزار می شود و شرکت علاقمندان و متخصصان مسائل آمریکا و دانشجویان سایر دانشگاهها در آن آزاد است.