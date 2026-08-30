مهرزاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه‌های زیربنایی بخش کشاورزی شهرستان سمنان همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شده است، بیان کرد: این طرح‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری مصرف آب و حمایت از تولید پایدار است.

وی ادامهدداد: این پروژه‌ها شامل مرمت و بازسازی قنوات و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی است که با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال اجرا شده و هفت خانواده کشاورز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در مدیریت منابع آبی توضیح داد: اجرای پروژه‌های زیربنایی حوزه آب، ضمن کمک به تثبیت منابع آبی، موجب افزایش راندمان آبیاری در اراضی تحت پوشش و بهبود شرایط تولید و معیشت کشاورزان خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: این پروژه‌ها علاوه بر تسهیل فرآیند آبیاری، در حوزه اشتغال نیز اثرگذار بوده و زمینه ایجاد ۹ فرصت شغلی مستقیم و ۱۶ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت فنی و اجرای طرح‌های زیربنایی برای کشاورزان با هدف بهینه‌سازی سامانه‌های آبیاری و تقویت فعالیت‌های تولیدی در شهرستان سمنان استمرار خواهد داشت.