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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

۲۴ میلیارد ریال پروژه کشاورزی در سمنان به بهره‌برداری رسید

۲۴ میلیارد ریال پروژه کشاورزی در سمنان به بهره‌برداری رسید

سمنان- مدیر جهاد کشاورزی سمنان از بهره‌برداری ۲۴ میلیارد ریال پروژه طی هفته دولت در شهرستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها بهبود اشتغال را به همراه داشته است.

مهرزاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه‌های زیربنایی بخش کشاورزی شهرستان سمنان همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری شده است، بیان کرد: این طرح‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری مصرف آب و حمایت از تولید پایدار است.

وی ادامهدداد: این پروژه‌ها شامل مرمت و بازسازی قنوات و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی است که با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال اجرا شده و هفت خانواده کشاورز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در مدیریت منابع آبی توضیح داد: اجرای پروژه‌های زیربنایی حوزه آب، ضمن کمک به تثبیت منابع آبی، موجب افزایش راندمان آبیاری در اراضی تحت پوشش و بهبود شرایط تولید و معیشت کشاورزان خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: این پروژه‌ها علاوه بر تسهیل فرآیند آبیاری، در حوزه اشتغال نیز اثرگذار بوده و زمینه ایجاد ۹ فرصت شغلی مستقیم و ۱۶ فرصت شغلی غیرمستقیم را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت فنی و اجرای طرح‌های زیربنایی برای کشاورزان با هدف بهینه‌سازی سامانه‌های آبیاری و تقویت فعالیت‌های تولیدی در شهرستان سمنان استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 6932031

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