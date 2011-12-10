استاندار کهگیلویه وبویراحمد نسبت به تسریع پنج پروژه "چرام" تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در سفر به این شهرستان از پنج پروژه مهم بستر درمانی 10 تختخوابی، مرکز فنی و حرفه‌ای، دانشکده صنعت و معدن، گلزار شهدا و محور ارتباطی روستای "آرم" به "گره‌ای" بازدید کرد و از روند اجرایی آنها مطلع شد.

وی برای تسریع در روند اجرائی و تکمیل مرکز بستر درمانی 10 تختخوابی چرام که 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مبلغ چهار میلیارد ریال اختصاص داد و تاکید کرد: با توجه به ضرورت این مرکز برای بستری کردن بیماران این شهرستان و جلوگیری از اعزام آنها به دیگر شهرها تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

نیکزاد در خصوص مرکز فنی و حرفه‌ای چرام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد هم تاکید کرد: این مرکز هرچه زودتر تکمیل و آموزش‌ها ‌در آن آغاز شود.

استاندار در بازدید از دانشکده صنعت و معدن با 85 درصد پیشرفت فیزیکی هم گفت: چرام علاوه بر شرایط و موقعیت‌های خوب گردشگری قطب کشاورزی استان است و از نظر منابع معدنی به خصوص فسفات غنی است. براین اساس با وجود این شاخصها، لزوم تسریع در راه اندازی این دانشکده اهمیت دوچندان دارد.

وی در بازدید از محور ارتباطی روستای "آرم" به "گره‌ای" با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، مبلغ سه میلیارد ریال به این جاده اختصاص داد و گفت: با افتتاح این پروژه مشکلات مربوط به رفت و آمد اهالی این دو روستا برطرف می‌شود و باید مسئولین برای تسریع در بهره‌برداری از این پروژه تلاش کنند.

نیکزاد در بازدید از گلزار شهدای شهر چرام و احترام به مقام شامخ این شهیدان و قرائت فاتحه، از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح با اطلاع شد و گفت: هر چند این پروژه به تازگی آغاز شده اما باید به نحو مطلوبی و با کیفیت بالا و هرچه سریعتر تکمیل شود و همه در این زمینه وظیفه داریم با متولیان امر نهایت همکاری را داشته باشیم.