به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی فرهمند در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقویت روایت صحیح از قدرت و توانمندیهای کشور، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت هفته دولت بر تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و برجستهسازی دستاوردهای کشور تأکید کردند.
وی افزود: معظمله همچنین بر پرهیز از سخنان ناامیدکننده، تضعیف انگیزههای عمومی و ملی و ایجاد دوگانهسازیهای موهوم تأکید کردهاند و هر آنچه موجب آسیب به انسجام اجتماعی شود، ممنوع است.
رسانه باید روایتگر قدرت کشور باشد
امام جمعه چرام با تفکیک وظایف رسانه و مدیریت، تصریح کرد: عرصه رسانه، میدان روایت قدرتها و قوتهاست و عرصه مدیریت، میدان تلاش برای رفع کاستیها و حل مشکلات است.
وی ادامه داد: جابهجایی این دو عرصه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن و فرسایش سرمایه اجتماعی را فراهم کند؛ بنابراین باید همزمان با بیان توانمندیهای کشور، مسئولان نیز برای رفع مشکلات و کاستیهای موجود تلاش کنند.
تقویت مشارکت مردم با عبور از مردممحوری به مردممشارکتی
حجت الاسلام فرهمند با اشاره به حضور مردم در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: حضور مردم در مناسبتهای مختلف دینی و ملی نشان داده است که ظرفیت عظیمی در جامعه وجود دارد.
وی تأکید کرد: برای تداوم این حرکتها باید از برنامهریزی صرف برای مردم به سمت برنامهریزی با مردم حرکت کنیم تا مشارکت، تنوع و حس تعلق اجتماعی در جامعه تقویت شود.
هشدار درباره آسیبهای فرهنگی و خدشه به هویت مذهبی چرام
امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی آسیبهای فرهنگی در مراسمات عمومی اظهار داشت: چرام از گذشته تاکنون به عنوان شهری فرهنگی و مذهبی در استان شناخته شده است و نباید اجازه داد برخی رفتارهای نادرست و خارج از شأن، این جایگاه را خدشهدار کند.
وی با اشاره به برگزاری برخی برنامهها در گلزار شهدا گفت: گلزار شهدا مکان مقدسی است و باید حرمت آن حفظ شود.
حجت الاسلام فرهمند افزود: برگزاری برنامههایی که با شأن گلزار شهدا و ارزشهای دینی سازگار نیست، موجب نگرانی دلسوزان فرهنگی و مذهبی میشود و باید نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
مقابله با تبدیل مراسم ها به نمایشهای غیرمتعارف
وی همچنین با انتقاد از گسترش برخی رسوم نادرست از جمله تیراندازی در مراسم تشییع و تبدیل برخی مراسم ها به نمایشهای غیرمتعارف، خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم سنتهای ارزشمند دینی و فرهنگی جای خود را به خرافات و رفتارهایی ندهد که هیچ سودی برای فرد درگذشته ندارد.
امام جمعه چرام تأکید کرد: مجالس یادبود باید محل تلاوت قرآن، بیان معارف اهلبیت (ع)، وعظ و موعظه باشد و نباید از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد.
حفظ انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی یک مسئولیت عمومی است
حجت الاسلام فرهمند در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزشهای دینی و فرهنگی گفت: مقابله با منکرات و حفظ ارزشهای دینی و فرهنگی وظیفهای عمومی است و همه مسئولان، متولیان فرهنگی و مردم مؤمن باید برای حفظ هویت مذهبی و فرهنگی شهر تلاش کنند.
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