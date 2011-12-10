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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

مقبلی خبر داد:

تونل تنگ زاغ برای یک ماه مسدود می شود

تونل تنگ زاغ برای یک ماه مسدود می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری هرمزگان از انسداد تونل تنگ زاغ به مدت یک ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد مقبلی بیان داشت: تونل راهدار فداکار "تنگ زاغ" واقع در گردنه تنگ زاغ محور بندرعباس حاجی آباد از فردا محدودیت ترافیکی خواهد داشت.

مقبلی عنوان کرد: با توجه به  آغاز عملیات اجرایی احداث سیستم روشنایی و تهویه تونل راهدار فداکار "خلیل شهسواری" از روز یکشنبه به مدت یک ماه محدودیت ترافیکی در این محدوده اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت شامل انسداد یک لاین عبوری برای نصب تجهیزات داخل تونل است و لاین بعدی برای تردد آزاد است.

مدیرکل راه و ترابری هرمزگان گفت: به رانندگان توصیه می شود در محدوده تونل ضمن توجه به توصیه های ماموران  پلیس راه و راهداران با حداقل سرعت مطمئنه تردد کنند.

کد مطلب 1479847

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