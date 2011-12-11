جاذبه های "کلم" مغفول در بی توجهی ها/ روستای هدف گردشگری فاقد امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن طبیعت بکر و جاذبه های طبیعی بی نظیر از استانهای گردشگرپذیر کشور است.

در این بین روستاهای استان ایلام دارای جاذبه های گردشگری بی نظیری هستند که هر ساله از اقصی نقاط کشور به این روستاها سفر می کنند.

یکی از روستاهای استان ایلام که به روستای بوته های سرسبز مشهور است روستای "کلم" است در سفری کوتاه به این روستای هدف گردشگری می رویم تا ببینیم در این روستا چه می گذرد.

کلم بدون شک زیباترین روستای استان ایلام است و ظرفیتهای نهفته گردشگری و تاریخی و مذهبی در این روستا باعث شده این روستا هر سال و به خصوص در ایام تابستان و بهار و حتی زمستان و پاییز، گردشگران زیادی حتی از کشورهای خارجی به این روستا سفر کنند.

روستای کلم در 70 کیلومتری شهر ایلام قرار دارد و در تقسیمات استان ایلام جزو شهرستان دره شهر است.

برای رسیدن به روستای کلم باید از جاده های پر پیچ و خم و جاده قدیمی دره شهر به ایلام رفت و از جاذبه های گردشگری روستا بهره برد.

قرار گرفتن در بین کوه ها، درختان بلوط، باغات فراوان، آب و آثار تاریخی، امامزاده، مراکز پرورش ماهی در روستای کلم باعث شده این روستا به روستای "هدف گردشگری" تبدیل شود.

در این روستا باغات فروانی از درختانی چون انار، گردو، انگور و محصولاتی مثل برنج محلی وجود دارد که این روستا در تولید محصولات کشاورزی در استان نیز نقش مهمی دارد.

در روستای کلم، زیبایی باغات در هوای دلنشین پاییزی باعث آرامش خاصی برای گردشگران می شود که این روستا را نسبت به دیگر مناطق کشور متمایز کرده است.

وجود باغ در روستا همراه با کوه های پوشیده از درختان بلوط تلفیقی از زیبایی ها را به هم آمیخته است که چشم هر گردشگری را خیره وا می دارد.

گردشگران وقتی از این منطقه سفر می کنند آن را "شمال" ایلام می نامند.

کلم مرکز اصلی پرورش ماهی در استان ایلام

وجود آب در منطقه کلم باعث شده است تا روستای کلم به عنوان مرکز اصلی پرورش ماهی در استان ایلام و حتی غرب کشور باشد.

در این منطقه بیش از 9 مرکز پرورش ماهی قزل آلا وجود دارد که هر یک از این مراکز بین 40 تا 50 تن ماهی تولید می کنند و نقش مهمی در تامین نیاز ماهی استان دارند.

ماهی این منطقه در کشور هم مشهور است و از دیگر نقاط کشور و حتی افرادی از کشور عراق نیز مشتری ثابت این ماهی ها هستند.

وجود مراکز پرورش ماهی در بین باغات روستای کلم زیبایی های روستا را دوچندان کرده است.

روستای کلم فقط اسم هدف گردشگری را یدک می کشد

روستای کلم به عنوان روستای نمونه استان ایلام انتخاب شده و یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان است اما متاسفانه از ظرفیتهای گردشگری این منطقه برای استان استفاده نشده است.

اول از همه اینکه امکانات گردشگری در روستا در حد بسیار پایینی است و مسئولان میراث فرهنگی طبق گفته اهالی روستا هیچ تلاشی برای ایجاد امکانات در این روستا انجام نداده اند.

در حالی که می توان از این روستا با ظرفیتهای نهفته گردشگری و ایجاد امکانات و رستوران و کمپینگ و محلهای اقامت حداکثر استفاده را برد.

عدم اجرای طرح هادی در روستای کلم

در حالی که روستای کلم چه به لحاظ جمعیتی که به بیش از 160 خانوار می رسد و چه به لحاظ زیبایی در حد بالایی قرار دارد اما متاسفانه بعد از سالها تصویب، طرح هادی در این روستا همچنان این اجرا نشده است.

متاسفانه کلیه کوچه های روستای کلم در حال حاضر خاکی است و آبهای خانه در میانه کوچه ها جاری است به نحوی که به نظر می رسد این روستا نیاز مبرم به جدول کشی استاندارد دارد.

رها شدن فاضلاب در کوچه ها، وجود زباله و فضله گوسفندان در کنار خانه ها و جاده ها چهره زشت و ناخوشایندی به روستا بخشیده است در حالی که می توان با یک طرح بسیار ساده و ساماندهی این زباله ها و جمع آوری آبهای سطحی کوچه ها، چهره زیبای روستا را تحکیم بخشید.

آثار تاریخی روستا تخریب شده است

وجود دو اثر تاریخی در روستای کلم بر روی یکی از تپه های روستا باعث شده این روستا قدمت تاریخی داشته باشد. این دو اثر تاریخی به مرور زمان به طرز شدیدی تخریب شده اند.

وجود این آثار تاریخی که یکی از آنها طبق شواهد یکی از قلعه تاریخی مربوط به دوره ساسانی است نشان می دهد که حکمرانان ساسانی به این منطقه خوش آب و هوا توجه خاصی داشته اند و از این منطقه برای زندگی استفاده کرده اند.

علاوه بر این قلعه تاریخی آثار دیگر نیز در روبروی این قلعه وجود دارد که متاسفانه این اثر نیز تخریب شده است و مسئولان به آثار تاریخی روستا هم توجه نکرده اند.

برای بررسی آخرین وضعیت روستای کلم به سراغ دهیار روستا رفتیم تا شرایط را از وی نیز جویا شویم.

دهیار روستای کلم گفت: روستای کلم با جمعیتی بالغ بر 850 نفر و مجموع 160 خانوار یکی از روستاهای هدف گردشگری در استان ایلام است.

غلامحسین آزادی بیان داشت: کلم روستای نمونه استان ایلام شناخته شده است و جزو 365 روستای هدف گردشگری کشور است.

وی افزود: روستای کلم دارای آثار تاریخی آتشکده و قلعه تاریخی دوران ساسانی، امامزاده سد تاج الدین و سید نظام الدین از نوادگان امام موسی کاظم(ع)، طبیعت بکر پشته کلم، مراکز پرورش ماهی که شرایط جهانی دارد، انواع میوه و...است.

دهیار کلم عنوان کرد: برنج عبربو به عنوان یک برنج محلی و سبزی این روستا در استان ایلام مشهور است.

آزادی تصریح کرد: یکی از نیازهای اصلی روستای کلم اجرای طرح هادی است و طرح های روستا تصویب شده ولی هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

وی بیان داشت: وجود آبشارها، زمین های مستعد کشاورزی و باغات سرسبز، این روستا را از دیگر روستاهای کشور متمایز کرده است.

دهیار کلم با اشاره به اینکه سالانه چهار یا پنج میلیون تومان به روستای کلم کمک می شود، اظهار داشت: میراث فرهنگی در حال حاضر هیچ اقدامی برای این روستا به عنوان یک روستای هدف گردشگری انجام نداده است.

آزادی ادامه داد: تنها تاکنون چند سرویس بهداشتی در این روستا ایجاد کرده است که هنوز سه سال است آب و برق ندارد.

وی افزود: روستای هدف گردشگری فقط در حد اسم است و حتی برای احداث کمپینگ گردشگری در این روستا با وجوذ یک هکتار زمین اهدایی هنوز اقدامی انجام نشده است.

دهیار کلم اظهار داشت: روستای هدف گردشگری از لحاظ امکانات بهداشتی نیز ضعیف است به طوری که اگر یک نفر در این روستا مریض حاد داشته باشد باید به مرکز استان آن هم از جاده های پر پیچ و خم انتقال داده شود.

وی عنوان کرد: ما از مسئولان میراث فرهنگی و دیگر مسئولان استان ایلام انتظار داریم برای شناخته شدن این روستای نمونه در کشور بیشتر توجه کنند.

وجود روستاهای زیبایی مانند کلم در استان ایلام می تواند با سرمایه گذاری اندک و ایجاد امکانات به قطب گردشگری استان و کشور تبدیل کرد.

بدون شک این منطقه با توجه به وجود ظرفیتهای گردشگری واجد شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی است چراکه دارای توجیه اقتصادی است.

در استان ایلام شش روستای هدف گردشگری وجود دارد که متاسفانه در آنها حداقل امکانات گردشگری به کار گرفته نشده است.

این روستاها در کلیه ایام سال گردشگرپذیر هستند و بنابراین ایجاد امکانات، اجرای طرح هادی و دیگر امکانات مرتبط باید برای گردشگران راه اندازی شود.

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گزارش و عکس: رمضان نوری