در گفتگو با مهر عنوان شد: نگاه بومی به مناسبتهای مذهبی!/ مبادا ارزشها را سطحی بنگریم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از افتخارات ایران اسلامی، ارزش و احترام خاص و ویژه ای است که برای ائمه و اهل بیت(ع) قائل است .

پاسداشت ایام ولادت و شهادت بزرگان دین کوچکترین کار برای عرض ارادت به محضر این عزیزان است، چنانچه این ایام با تعطیلات رسمی و مراسم خاص همراه باشد، توجهات بیشتری به ابعاد وجودی آنها جلب و علاوه بر اثری که به لحاظ اعتقادی در اقشار مختلف خواهد داشت، در شناخت هرچه بهتر مبانی حقه اسلام نیز مؤثر خواهد بود.

بی تردید چنانچه به تدریج، به سمتی برویم که رفته رفته این مناسبتها را از تعطیلات رسمی حذف و حتی شاید در آینده به منظور ساماندهی تقویم، از تقویم نیز پاک کنیم،‌ دیگر یاد و مرور و بررسی هم نخواهیم داشت!

حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی در این مورد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر مخالفت خود با طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حذف و یا بومی کردن تعطیلات مذهبی تقویم اظهار داشت: باید بررسی کنیم که فایده این تعطیلات مذهبی که مربوط به اهل بیت(ع) است، چیست .

وی افزود: روزهای تعطیل شده به علل مذهبی و دینی با این هدف صورت گرفته است که ذهن مردم و افراد جامعه به این امر معطوف شود که به خاطر شهادت و یا ولادت امام معصوم خود دست از کار کشیده اند، در نتیجه توجه افراد به این معصوم و شخصیت وی جلب می شود.

حجت الاسلام سادات منصوری گفت: اگر در زندگی افراد جامعه تفاوتی میان روز شهادت امام معصوم با روز غیر شهادت در وضعیت زندگی و وضعیت روزمرگی حاصل نشود، بتدریح به سمتی خواهیم رفت که اصل مسئله نیز برای مردم فرقی نخواهد داشت .

وی یادآور شد: با تعطیل کرد این روزها حداقل کار این است که در ظاهر نشان داده ایم روز شهادت امام رضا(ع) با سایر روزها برای ما تفاوت دارد.

حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری از جمله تبعات منفی این طرح را دورشدن مردم از فرهنگ اهل بیت دانست و گفت: راههای بسیاری برای کاهش تعطیلات رسمی کشور وجود دارد، که ساماندهی آن نیازمند بررسی و کارشناسی دقیقتری است که بدون شک با بومی کردن و یا حذف تعطیلات مذهبی محقق نشده و تنها تبعات زیانبار آن نصیب جامعه خواهد شد .

