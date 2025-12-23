به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: در چند روز اخیر در کرمان و بندرعباس چند میلیارد مترمکعب باران آمد، اما متأسفانه تبدیل به سیل شد. ماده اولیه آب، همان باران است که اگر به فریادش برسند، حیات بخش خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به این مسئله پاسخ داده شود که آیا در کشور آب وجود دارد یا خیر؟ چرا پاسخ روشنی به این سوال داده نمی‌شود؟

وی افزود: سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب آب اضافی داریم، با این وجود سوال آن است که چرا در کشور مشکل کم آبی وجود دارد؟

وی با بیان اینکه مشکل اصلی مدیریت منابع آبی کشور است، تصریح کرد: یکی از راهکارها برای رفع این کشور، مخزن ذخیره آب باران در ساختمان‌ها بود که اگر این اقدام در ساختمان‌ها و بیابان‌ها انجام شود، می‌تواند تا حد زیادی باعث جمع آوری باران شود.