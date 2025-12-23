به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پارک ۵ هکتاری معلم در سنندج، بر اهمیت ارائه خدمات به مردم و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار تأکید کرد و این پارک را نمونهای از تلاشهای شهرداری در توسعه فضای سبز و خدمات شهری دانست.
عسکری ضمن تقدیر از تلاشهای شهردار و مجموعه شهرداری، از اعضای شورای شهر و مدیرکل امور شهری نیز به دلیل حمایت از برنامههای مدیریت شهری قدردانی کرد و افزود: امیدواریم این روند با قدرت و قوت ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اقدامات توسعهای و عمرانی اخیر در مرکز استان گفت: در طول چند سال گذشته، ارتقای فضای سبز و بهبود خدمات شهری با تأکید بر عدالت محوری و توجه ویژه به مناطق حاشیه و کمبرخوردار دنبال شده است.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس خاطرنشان کرد: این پروژه تنها یک فضای سبز نیست، بلکه مجموعهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی است که خدمات ارزشمندی به شهروندان و گردشگران ارائه میکند. مردم ما لیاقت بهترین خدمات را دارند و هر کاری در مسیر خدمت به آنها باید با تمام توان انجام شود.
توزیع عادلانه خدمات از اصول اساسی مدیریت شهری است
جمشید اسدی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان، با تأکید بر پیشگامی شهرداری سنندج در توسعه فضاهای سبز و پروژههای عمرانی گفت: یکی از اصول اساسی مدیریت شهری در این دوره، توزیع عادلانه خدمات به ویژه در مناطق کمتر برخوردار بوده است.
وی با تقدیر از شهردار و اعضای شورای شهر افزود: پروژههای مهمی همچون پارکهای روجیار، نیشتمان، لاوان، کژوان و معلم با نگاه چندجانبه فرهنگی، رفاهی و ورزشی اجرا شدهاند و پارک معلم با تمرکز بر توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقای تعاملات اجتماعی، نمونه بارز این اقدامات است.
اسدی همچنین به حمایت استانداری از مدیریت شهری و رشد ۲۳ درصدی اعتبارات شهرداریها در مقایسه با سال گذشته اشاره کرد و افزود: با همراهی تیم مدیریتی و کارکنان شهرداری، این اقدامات زمینه رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان را فراهم میکند.
