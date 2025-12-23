خدابخش: ۳۸۴ روستای آذربایجان شرقی خالی از سکنه است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۲ هزار و ۵۹ دهیاری در روستاهای استان فعال هستند و مأموریت این مجموعهها از حوزه زیرساخت به الگوی درآمدزایی و اشتغالمحور تغییر یافته است.
به گفته وی، در این سیاست جدید، دهیاران نقش راهبر شغلی را برعهده دارند و تسهیلات حمایتی در قالب طرحهای تولیدی، خدماتی و صنایعدستی به فعالان روستایی اختصاص مییابد.
خدابخش از اجرای طرح گردشگری در روستای عنصرود اسکو خبر داد و افزود: این پروژه به کمک بخش خصوصی تکمیل شده و درآمد آن بهصورت مستقیم برای دهیاری محل در نظر گرفته شده تا الگویی از توسعه اقتصادی در روستاها ارائه شود.
وی با اشاره به صدور پروانههای ساختمانی توسط دهیاریها گفت: در سال جاری مجوز جذب ۶۶ نیرو در حوزههای مالی، فنی و امداد آتشنشانی صادر شده است تا دهیاریها بتوانند به شکل حرفهایتر خدمات شهری و روستایی ارائه دهند.
مدیرکل امور روستایی خاطرنشان کرد که براساس آخرین سرشماری کشاورزی، ۲ هزار و ۶۷۸ روستا در آذربایجانشرقی دارای سکنه هستند و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در آنها زندگی میکنند. وی افزود: حدود ۳۸۴ روستا نیز خالی از سکنه بوده و تنها یک روستا طی سالهای اخیر به عنوان شهر شناخته شده است.
خدابخش به روند مهاجرت معکوس به مناطق روستایی نیز اشاره کرده و اظهار کرد: اهالی سابق سه روستا در شهرستانهای اسکو، کلیبر و شبستر برای احیای سکونت در مناطق خود اعلام آمادگی کردهاند و زیرساختهای لازم برای بازگشت جمعیت در حال برنامهریزی است.
به گفته وی، هماکنون ۹ هزار و ۲۸ واحد مسکن روستایی در استان برای اقشار نیازمند در حال ساخت است که بیش از ۲ هزار واحد آن به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دارد. او به بازسازی ۶۰۲ واحد آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز اشاره کرد.
مدیرکل امور روستایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اشتغال زنان روستایی از اولویتهای مهم این اداره کل است، گفت: با همکاری پست بانک، صندوقهای خرد ویژه زنان در شهرستانهای تبریز، شبستر و عجبشیر راهاندازی شدهاند و بهزودی در تمامی روستاهای استان گسترش مییابند.
وی افزود: این صندوقها با تأمین سرمایه خرد، بستری برای توسعه کسبوکارهای خانگی، صنایعدستی و تولیدات محلی ایجاد خواهند کرد.
خدابخش از برگزاری نمایشگاههای تولیدات روستایی و صنایعدستی در سطح شهرستانها خبر داد و تصریح کرد: این اقدام علاوه بر معرفی توانمندیهای مناطق روستایی، به تکمیل زنجیره تولید و بازاریابی محصولات محلی کمک میکند.
به گفته او، قرار است نمایشگاه ویژهای از دستاوردهای روستایی استان در کشور ارمنستان برگزار شود تا مسیر صادرات مستقیم برای تولیدکنندگان محلی هموار گردد.
وی افزود: مکانی برای ایجاد بازارچه دائمی تولیدات روستایی آذربایجانشرقی تعیین شده و در آن محصولات خاص شهرها مانند سماق هوراند، دوشاب ملکان، زغالاخته کلیبر، زعفران مرند و زرشک سیاه شبستر بهصورت برندسازی شده عرضه خواهند شد. بازار هدف اولیه این محصولات نیز اربیل عراق خواهد بود.
در پایان، خدابخش تأکید کرد: تقویت برند روستایی، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و حمایت از تولیدکنندگان خرد میتواند مسیر پایداری اقتصادی روستاهای آذربایجانشرقی را هموار کند.
