فوتبالیست هرمزگانی به استقلال تهران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد زارعی نوجوان مستعد فوتبال کیش با امضای قراردادی پنج ساله به آکادمی استقلال تهران پیوست.

این انتقال پس از تأیید مربیان و کارشناسان فوتبال در کیش و همچنین بررسی دقیق توانمندی‌های فنی او در طول سال‌ها صورت گرفت.

عیسی حسین‌پور مربی تیم فوتبال کیش درباره این انتقال گفت: عماد از همان دوران ابتدایی فوتبال خود را در مدرسه فوتبال کیش آغاز کرد و از همان دوران کودکی استعداد بالایی داشت.

وی همچنین افزود: استعداد عماد از ابتدا مورد توجه قرار گرفت و با اطمینان می‌توان گفت که تلاش‌های او و مربیان به نتیجه رسید.

حسین‌پور در ادامه افزود: زارعی در مرحله انتخابی مسابقات تیم ملی یازده نفره از نمایندگان کیش بود و موفق شد به اردوی تیم ملی راه پیدا کند.

در نهایت مذاکرات با باشگاه استقلال تهران انجام شد و پس از مراحل اداری انتقال عماد زارعی با قرارداد پنج ساله به آکادمی استقلال تهران نهایی شد.