  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۸

فوتبالیست هرمزگانی به استقلال تهران پیوست

فوتبالیست هرمزگانی به استقلال تهران پیوست

بندرعباس - بازیکن جوان و مستعد فوتبال هرمزگان با امضای قراردادی پنج ساله به استقلال تهران ملحق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد زارعی نوجوان مستعد فوتبال کیش با امضای قراردادی پنج ساله به آکادمی استقلال تهران پیوست.

این انتقال پس از تأیید مربیان و کارشناسان فوتبال در کیش و همچنین بررسی دقیق توانمندی‌های فنی او در طول سال‌ها صورت گرفت.

عیسی حسین‌پور مربی تیم فوتبال کیش درباره این انتقال گفت: عماد از همان دوران ابتدایی فوتبال خود را در مدرسه فوتبال کیش آغاز کرد و از همان دوران کودکی استعداد بالایی داشت.

وی همچنین افزود: استعداد عماد از ابتدا مورد توجه قرار گرفت و با اطمینان می‌توان گفت که تلاش‌های او و مربیان به نتیجه رسید.

حسین‌پور در ادامه افزود: زارعی در مرحله انتخابی مسابقات تیم ملی یازده نفره از نمایندگان کیش بود و موفق شد به اردوی تیم ملی راه پیدا کند.

در نهایت مذاکرات با باشگاه استقلال تهران انجام شد و پس از مراحل اداری انتقال عماد زارعی با قرارداد پنج ساله به آکادمی استقلال تهران نهایی شد.

کد خبر 6698793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها