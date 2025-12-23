علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های شهرداری برای خروج پادگانهای نظامی از پایتخت و تبدیل آن به فضای سبز گفت: ما در شهرداری تهران در خصوص پنج پادگان با نیروهای مسلح تفاهم کردیم. پادگان‌های ۰۶، جی، دوشان‌تپه و مجموعه ساصد از جمله این پادگان‌ها است که در مورد آن به تفاهم رسیدیم و قرار است فضای سبز شوند.

وی ادامه داد: البته از این پادگان‌ها، نیروهای نظامی قدر السهمی را می‌گیرند و به شهرک تبدیلش می‌کنند و آن بخشی را که مربوط به شهرداری می‌شود، فضای سبز خواهد شد.

همکاری شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با گران فروشی پایتخت

شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با راهکاری عملیاتی شهرداری برای مقابله با گران‌فروشی در پایتخت گفت: برای کارهای عملیاتی قرار است که در تهران تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشیم و ما به دنبال ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌سازی در تهران هستیم.

وی افزود: در این خصوص اخیراً این موضوع را پیگیری کردم و وزیر محترم جهاد کشاورزی به من اعلام کرد که کارهای مربوط به این تفاهم‌نامه در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و ان‌شاءالله امضا خواهد شد؛ البته باید گفت در ۱۴۰۳٫۰۲٫۱۲ این تفاهم‌نامه را با دولت قبل بستیم که یک مدت محدودی به آن عمل شد، سپس در دولت چهاردهم این موضوع مراعاً ماند که ان‌شاءالله و مجدداً اگر این تفاهم‌نامه را امضا کنیم، موجب می‌شود به طرف ارزان سازی پایتخت حرکت کنیم، چون اساس کار بر این است که شاهد حذف واسطه‌ها باشیم.

حذف واسطه‌ها حداقل ۵۰ درصد ماجرای قیمت‌ها را متفاوت می‌کند

زاکانی تصریح کرد: حذف واسطه‌ها حداقل ۵۰ درصد ماجرای قیمت‌ها را متفاوت می‌کند. در این خصوص باید گفت که حال ما عدد ۳۰ درصدی را در کاهش قیمت‌ها مطرح کردیم و نرخ را خیلی پایین گرفتیم، ولی پیش بینی می‌شود تا ۵۰ درصد شاهد کاهش قیمت‌های اجناس مورد نیاز و قابل عرضه در شهر تهران باشیم.