پیش بینی هواشناسی هرمزگان دوم دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا نیز آرام و شرایط برای رفت وآمدهای دریایی و امور دریانوردی مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز چهارشنبه در استان حاکم است.

وی گفت: روز پنجشنبه با افزایش و گذر ابر، افزایش بادهای شمال غربی برروی خلیج فارس، نیمه غربی تنگه هرمز و جزایر بویژه کیش ولاوان پیش بینی می‌شود که سبب متلاطم شدن این مناطق دریایی خواهد شد و وقوع رگبار پراکنده باران نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته جاری، ماندگاری هوای سرد به ویژه در ارتفاعات استان داریم.

حمزه نژاد گفت: هفته آینده فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور و استان هرمزگان پیش بینی می‌شود که متعاقباً جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.