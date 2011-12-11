دانشگاه بیرجند 10 میلیارد ریال در زمینه پژوهش سرمایه گذاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه تا 15 درصد بودجه دانشگاه به بحث پژوهش اختصاص می یابد، اظهار داشت: در سال گذشته از محل درآمدهای عمومی دانشگاه نیز برای پژوهش اعتبار اختصاص یافته است.

مسئول کمیته علمی ستاد برگزاری هفته پژوهش خراسان جنوبی اضافه کرد: در این راستا دانشگاه بیرجند طی سال گذشته یک میلیارد تومان برای اجرای طرح های پژوهشی سرمایه گذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه در افق 20 ساله نظام، باید کشور در جایگاه ویژه ای قرار گیرد، افزود: در این راستا دانشگاه بیرجند روند رو به رشدی را در پیش گرفته و در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیشرفت چشمگیری داشته است.

میری با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیق کلید رشد و توسعه استان است، افزود: هم اکنون دانشگاه بیرجند به سمت پژوهش های کاربردی در حرکت بوده و نیازهای استان را سرلوحه کار قرار داده است.

وی در خصوص برخی پایان نامه های تقلبی دانشجویان، عنوان کرد: براساس گزارشات واصله موسساتی به صورت غیرقانونی اقدام به تایپ و تکثیر پایان نامه های تحقیقاتی می کنند، که این اقدام غیر قانونی بوده و در صورت مشاهده مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گفته وی در این راستا بانک اطلاعاتی تهیه شده که یک نسخه از پایان نامه به مرکز مدارک علمی ارسال شده و یک نسخه در بانک جمع آوری شده و قابل کنترل است.

وی راه اندازی پنج رشته دکتری در دانشگاه بیرجند را از جمله مصوبات این دانشگاه در سفر چهارم هیئت دولت به این استان عنوان کرد و بیان داشت: این مصوبه هم اکنون در دست بررسی بوده و در وزرات علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری خواهد شد.

میری از اجرای 10 عنوان برنامه شاخص در دانشگاه بیرجند طی هفته پژوهش خبر داد و بیان کرد: سخنرانی های علمی، برگزاری میزدگردها، ارائه مسائل جدید به دانشجویان و جامعه هدف و برگزاری نمایشگاه کتاب فارسی و لاتین از مهمترین برنامه های این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به اخذ مجوز برای مجله علمی و پژوهشی تنش های محیطی در علوم زراعی در دانشگاه بیرجند، تصریح کرد: همچنین پژوهشکده قنات فردوس نیز مجوز فعالیت اخذ کرده است.

میری ادامه داد: همچنین مرکز تحقیقات محصولات ویژه استان شامل زرشک، رعفران و عناب مجوز مربوط را اخد کرده که از مصوبات سفر چهارم رئیس جمهور به این استان بوده است.

وی برگزاری همایش های ملی مکانیک، هنر اسلامی و فیزیولوژی ورزشی را از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه بیرجند از ابتدای سال تحصیلی تاکنون برشمرد و افزود: همچنین طی این مدت خودروی هیدرولیکی توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند رونمایی شده است.

میری با اشاره به افتتاح دفتر موسسه آموزش و امور نخبگان وزرات دفاع طی سال گذشته در استان، عنوان کرد: این دفتر به منظور انجام فعالیت های مشترک بنیادی و کاربردی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه این موسسه توسط وزیر دفاع در سفر چهارم نیز مورد بازدید قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون سه طرح تحقیقاتی در این موسسه در دست پیگیری و عملیاتی شدن است.

میری همچنین با اشاره به فعالیت ها و ارتباطات پژوهشی خارج کشور این دانشگاه در زمینه پایان نامه ها، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند در زمینه زمین شناسی و مسائل منطقه تفاهم نامه های داخلی و خارجی داشته است.

رئیس دانشگاه بیرجند از اشتغال به تحصیل یک هزار و 500 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشجویان آمادگی دارند طوری پایان نامه های خود را طراحی کرده که علاوه بر مسائل ملی به رفع نیازهای استان کمک کنند.