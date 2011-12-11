پیش شماره های جدید شهرستان فیروزکوه بعد از هم کدسازی

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح هم کدی 821 هزار شماره تلفن شهرستانهای استان تهران با کد 021 از روز پنجشنبه 17 آذر ماه آغاز شد و10 شهرستان استان تهران شامل فیروزکوه، دماوند، ورامین، پیشوا، پاکدشت، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، شهریار و ملارد با تغییرات پیش شماره مواجه شدند که تغییرات شهرستان فیروزکوه (0221 سابق)به شرح زیر است:

مرکز فیروزکوه: کد قدیم(8-0.2)622 تبدیل به کد جدید(8-0.2)7644، کد قدیم(3.8-0)624 تبدیل به کد جدید(3.8-0)7640، کد قدیم(3)635 تبدیل به کد جدید(1)7644، کد قدیم(3)632 تبدیل به کد جدید(9)7644، کد قدیم(3)646 تبدیل به کد جدید(3)7642، کد قدیم(8)623 تبدیل به کد جدید(8)7642، کد قدیم(3)652 تبدیل به کد جدید(5)7640، کد قدیم(3)642 تبدیل به کد جدید(6)7640، کد قدیم(0.1)625 تبدیل به کد جدید(0.1)7642، کد قدیم(621) تبدیل به کد جدید(9)7640، کد قدیم(2)657 تبدیل به کد جدید(2)7642، کد قدیم(444) تبدیل به کد جدید(4)7642

مرکز مهاباد: کد قدیم(0)657 تبدیل به کد جدید(0)7645

مرکز سله بن: کد قدیم(4)624 تبدیل به کد جدید(4)7643

مرکز وشتان: کد قدیم(6)624 تبدیل به کد جدید(6)7643

مرکز طهنه: کد قدیم(5)624 تبدیل به کد جدید(5)7643

مرکز نجفدر: کد قدیم(6)684 تبدیل به کد جدید(1)7643

مرکز اسور: کد قدیم(3)684 تبدیل به کد جدید(3)7643

مرکز لزور: کد قدیم(3)682 تبدیل به کد جدید(2)7643

مرکز ارجمند: کد قدیم(6-3)672 تبدیل به کد جدید(6-3)7641

مرکز درده: کد قدیم(9)623 تبدیل به کد جدید(9)7641

مرکز وزنا: کد قدیم(0)684 تبدیل به کد جدید(0)7641

مرکز انزها: کد قدیم(6)639 تبدیل به کد جدید(6)7645

مرکز زرین دشت: کد قدیم(4.7-3)639 تبدیل به کد جدید(4-3)7645

مرکز سیمین دشت: کد قدیم(3)649 تبدیل به کد جدید(7)7643

مرکز حصاربن: کد قدیم(3)644 تبدیل به کد جدید(9)7643

مرکز محمودآباد: کد قدیم(5)649 تبدیل به کد جدید(5)7645

مرکز طرود: کد قدیم(4)634 تبدیل به کد جدید(8)7641

مرکز سرنزا: کد قدیم(0)634 تبدیل به کد جدید(0)7643

مرکز شهرک صنعتی(فیروزکوه): کد قدیم(9)622 تبدیل به کد جدید(9)7645

مرکز ورسخوران: کد قدیم(7)624 تبدیل به کد جدید(7)7641