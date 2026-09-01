به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تجمع انتخاباتی برگزاری شده در ایالت میشیگان آمریکا شاهد موضع گیری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا علیه عبدالرحمن السید نامزد دموکرات ها برای تصدی کرسی مجلس نمایندگان این کشور بود.

ونس در این تجمع انتخاباتی خطاب به السید گفت: اسم همسر من را به دهانت نیاور چون او از تو بسیار بالاتر است. تو بسیار بسیار شرور هستی.

چند روز قبل السید با انتشار یک پست در فضای مجازی گفته بود: آیا ونس همسرش را با ماشین زمان به گذشته می برد تا با پدربزرگش ملاقات کند؟

این پست السید کنایه ای به مخالفت پدربزرگ ونس با ازدواج وی با یک نژاد دیگر به شمار می رود. همسر ونس اصالتا هندی است.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا با انتشار متنی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث‌ سوشال» عصبانیت خود را از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت میشیگان ابراز کرده بود.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این متن با عصبانیت نوشت: خبر خوب برای حزب جمهوری‌خواه. السید، یک بازنده کمونیست که از یهودیان و اسرائیل متنفر است، برنده پیش‌ بینی‌ شده در رقابت با سوسیالیست‌ ها است.

چندی قبل عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید.

شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.