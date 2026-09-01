به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در حاشیه مراسم رونمایی از مجموعه ۱۲جلدی «تجربههای جهانی بازسازی پساجنگ» که صبح امروز ۱۰ شهریورماه در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد، افزود: کارزار خودشان جلسه را میزبانی کردند و آقای دکتر حبیبا در آنجا فقط مهمان بود. خود ایشان بهشدت ناراحت بود از اینکه میزبان، رعایت نظامات قانونی، اخلاقی، عرفی و اجتماعی را نکردند.
وی ادامه داد: به همین دلیل هم ما آن نشست را از طریق رسانههای رسمی وزارت علوم منتشر نکردیم؛ به عنوان علامت اعتراض. خود کارزار متأسفانه بیاخلاقی کرد.
وزیر علوم تصریح کرد: ما بیانیه دادیم و اعلام کردیم که به هیچ عنوان موافق با هنجارشکنی نیستیم و مقید و متعهد به رعایت احکام شرعی، هنجارهای قانونی و هنجارهای اجتماعی و عرفی هستیم و انشاءالله دانشگاه ما در مهرماه با التزام و تعهد به هنجارها آغاز به کار خواهد کرد.
سیمایی صراف در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت ۵۰۰ دانشجو و استاد به دانشگاه و تعداد پروندههای باز، گفت: در حال حاضر چه تعداد پرونده باز هنوز ما داریم از اساتید و دانشگاه.
وی همچنین در پلسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تحریمهای جدید آمریکا و تأثیر آن بر تبادلات دانشگاهی اظهار کرد: هدف دشمن این است که با تحریمها کشور ما را وادار به تسلیم کند. انواع تحریمها را تا حالا آزمودهاند و تحریمهای علمی هم بیسابقه نیست.
وزیر علوم ادامه داد: سالهاست که چند دانشگاه ما تحریم هستند، مقالات ما بازگشت میخورند و مقالاتی که با شناسه ایرانی در واقع ارائه میشود، بازگشت میخورند.
وی با اشاره به ایجاد محدودیتها و ممنوعیتهای تحصیلی و آزمونی برای داوطلبان با تابعیت ایرانی گفت: بسیار جالب است که صرفاً به دلیل ملیت و تابعیت ایرانی، اساساً اجازه ورود و شرکت در یک آزمون علمی و بینالمللی از فرد سلب میشود؛ اینها دیگر همان رفتارهای حجری است که خود آمریکا، آقای ترامپ، مدعی بود که من ایران را به عصر حجر برمیگردانم، ولی خودش دارد کاملاً رفتار حجری و متوحشانه انجام میدهد.
وی درباره راهکارهای جایگزین برای آزمونهای بینالمللی نیز گفت: سازمان سنجش که متولی مدیریت این آزمونهاست، در حال بررسی راهکارهای جایگزین است.
وزیر علوم همچنین درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در مجلس در حال بررسی است و تأثیر آن بر نظام علم و فناوری کشور، اظهار کرد: من قبلاً هم در مراسم چهلم رهبری شهید عرض کردم که این طرح منجر به یک نوع خودتحریمی و یک نوع تسریع به افت رتبه علمی ایران میشود.
سیمایی صراف تأکید کرد: این طرح ایران را از مرجعیت علمی ساقط میکند، در حالی که رهبری شهید فرموده بود ایران باید همیشه در جمع سرآمدان علمی دنیا حضور داشته باشد.
وی افزود: این طرح ما را تبدیل میکند به یک دانشگاه محلی که یک خطر است برای آموزش، پژوهش و فناوری و در واقع رساندن پیام کشور و پیام فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به دنیا.
وزیر علوم در پایان گفت: امیدوارم که انشاءالله در ادامه این مسیر تجدیدنظر بشود.
سیمایی صراف در پاسخ به این پرسش که آیا درباره این موضوع رایزنی و مکاتبهای انجام شده است، گفت: بله، ما هم رایزنیهایی انجام دادیم و هم مکاتبات.
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