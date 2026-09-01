به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسیپور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی را به سمت رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، منصوب کرد.
متن حکم بدین شرح است:
برادر ارجمند حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رستمی (دامعزه)
سلام علیکم؛ سیزدهم آبان، یومالله سرنوشتساز، نقطهعطف تاریخی شجره طیبه انقلاب اسلامی و یادآور سهگانه ماندگارِ پایداری امت - تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(قدساللهنفسالزکیه) در اعتراض به کاپیتولاسیون تحقیرآمیز، کشتار خونین دانشآموزان و دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی و تجلی عینی و تخلفناپذیر سنت الهی «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً» در مواجهه بنیادین جبهه حق با جبهه باطل و استکبار جهانی است. این روز، پرچمدار هویتی است که در گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی با عنوان «مبارزه با شیطان بزرگ» تبیین گردیده و به نماد زیستِ مؤمنانه و مقاومت امتها در برابر هژمونیِ سلطه بدل گشته است.
امروز، در فراز حساسی از معرکه عینی و در بستر «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونی»، استکبار جهانی با مرکزیت ایالات متحده آمریکا به عنوان «اتم مصادیق استکبار» و مظهر «کاپیتالیسم نظامیشده» و «امپریالیسم ساختاری» نقاب از چهره شوم خود افکنده است. آمریکا نهتنها متجاوز مستقیم به استقلال ملل، بلکه طراح و پشتیبان مالی، نظامی و ایدئولوژیکِ ماشین کشتار و نسلکشی رژیم آپارتاید و غاصب صهیونیستی در غزه و لبنان و تمامیت جغرافیای مقاومت است. این اتحادِ شومِ صهیونیستی-آمریکایی، شکل عریانِ «استعمار نوین» و «فاشیسم ساختاری» است که با کاربست همزمانِ امپریالیسم رسانهای، جنگ روایتها، تروریسم اقتصادی، تحریمهای ظالمانه و تسلیح زشتترین صورتهای آپارتاید، در پی استحاله هویتی، انقیاد ساختاری و غارت داراییهای راهبردی ملل آزاده است.
جمهوری اسلامی بر پایه آموزههای توحیدی و اصل قرآنی «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون»، مقابله با این هژمونی سرکوبگر را امری تعطیلناپذیر دانسته و بنیان هویت دینی، سیاسی و تمدنی خویش را بر نفی کامل این مناسبات ظالمانه بنا نهاده است. امروز، «ساحات مقاومت» به عنوان خروش اصیل امپریالیسمستیزی و استعمارزدایی ملل، این امپراتوریِ سلطه را در بنبستی راهبردی و فروپاشی عینی قرار داده است. بر این اساس و با توجه به ضرورت بازخوانی عالمانه و نوینِ جایگاه سیزدهم آبان در هندسه فکری انقلاب اسلامی، افشای ماهیت سرکوبگر نظام هژمونیک و مواجهه هوشمندانه با «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونی»، جنابعالی که بحمدالله از شایستگی علمی، حوزوی و تجارب ارزشمند مدیریتی برخوردارید، به عنوان «رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)» منصوب میگردید.
امید است با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نهادی، مردمی، بهویژه توان علمی، دانشگاهی و نخبگانی کشور و نیز بازنمایی ادبیات پیشرو و بینالمللی استکبارستیزی، ضمن تبیین بنیادهای قرآنی و متون انتقادی اصیل در کالبدشکافی ماهیت امپریالیسم معاصر، روحیه عزتخواهی، پایداری و استکبارستیزی را در نسل جوان تعمیق بخشید و پیام اقتدار ملت ایران و جبهه مقاومت را به گوش جهانیان برسانید. توفیق جنابعالی را در ایفای رسالت افشای چهره پلید هژمونی نظام سلطه و پاسداری از سرمایه هویتی امت اسلامی، در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالی فرجهالشریف) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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