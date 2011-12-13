7 میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی نمین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی دریتیم شامگاه دوشنبه در جلسه جذب و بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان نمین اظهار کرد: این اعتبار برای تکمیل مجتمع های آبرسانی "امام حسن (ع )" ، "ویلکیج" و "وحدت" شهرستان نمین و جمع آوری آبهای سطحی شهر "عنبران" اختصاص یافته است.

وی مجموع اعتبارات مصوب شده برای شهرستان نمین از محل تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر محلهای اعلامی را از ابتدای سالجاری تاکنون، 90 میلیارد ریال اعلام کرد.

فرماندار نمین همچنین از افتتاح پروژه های سی ان جی شماره دو شهر نمین با 10 میلیارد ریال، مدرسه شش کلاسه روستای"حور" با شش میلیارد و 500 میلیون ریال، مسکن 24 واحدی محرومین شهر نمین با هفت میلیارد ریال و شبکه گاز رسانی، آبرسانی و برق رسانی مسکن مهر نمین با 10 میلیارد ریال اعتبار در ایام دهه فجر امسال خبر داد.

این مسئول بر تکمیل و آماده سازی سایر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید و تصریح کرد: تکمیل و افتتاح برخی پروژه های نیمه تمام باقی مانده از سالهای پیش در سطح شهرستان که منجر به ایجاد بدبینی و نارضایتی در بین مردم نسبت به دستگاههای دولتی شده اند باید در اولویت قرار گیرند.