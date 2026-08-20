به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای بیست‌ونهمین مرحله طرح آرامش در شهر در شرق استان تهران و دستگیری ۱۳۰ خرده‌فروش مواد مخدر خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار کرد: در این طرح که از ۲۵ تا ۲۸ مردادماه در سطح شهرستان‌های شرق استان تهران اجرا شد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان‌های تابعه، برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۳۰ خرده‌فروش و سه قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۵۴۰ نفر از معتادان متجاهر، افراد بی‌خانمان و معتادان عادی جمع‌آوری شدند.

القاصی‌مهر با اشاره به کشفیات این عملیات ادامه داد: در مجموع بیش از ۶۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در جریان اجرای بیست‌ونهمین طرح آرامش در شهر کشف شد و افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: در جریان اجرای این طرح، ۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز توقیف و چهار مکان متعلق به افراد خلافکار و خرده‌فروشان مواد مخدر با دستور مقام قضایی پلمب شد.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس و ضرورت ارتقای امنیت اجتماعی در اطراف مراکز آموزشی و محلات خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و پاکسازی محلات از حضور معتادان متجاهر از مطالبات مردم است و پلیس در راستای پاسخگویی به این مطالبات، اجرای طرح‌های مقابله‌ای را ادامه می‌دهد.