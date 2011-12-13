مقدمات اجرای طرح تربیت مشاور در استان تهران انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحید بابادایی در جلسه معاونان تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه شهرستانهای استان تهران که صبح سه شنبه با حضور معاونان تبلیغ شهرستانهای اسلامشهر، پاکدشت، شهریار، شمیرانات، دماوند، رباط کریم، ورامین و ری برگزار شد، گفت: نیاز شدید مبلغان وائمه جماعات به تسلط در امور مشاوره و ارائه راهکارهای دینی زندگی به اقشار مختلف جامعه و طرح تربیت مشاور از ماه آینده این طرح کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونان و قرائت بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در توصیه به مبلغان و وضایف تبلیغی حوزه های علمیه از برگزاری طرح آموزش مشاوره خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: بعد از طی دوره یکساله مبلغان با آشنایی فنون مشاوره در منطقه خود بهتر از قبل امور دینی ومذهبی جامعه را هدایت خواهند کرد.

جلسه معاونان تبلیغ حوزه های علمیه شهرستانهای استان تهران به منظور هماهنگی امور تبلیغی استان و ارزیابی عملکرد تبلیغی ایام محرم برگزار شد.

در این جلسه مدیر اعزام معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان تهران در این جلسه گفت: یکی از معضلات موجود در بعضی شهرستانها، عدم شناخت و هماهنگی مسئولان ذیربط با بحث تبلیغ است که باعث کند شدن امور تبلیغی در آن شهرستان می شود.

حجت الاسلام حسن مزدجو ضمن تشکر از فعالیتهای معاونان و پاسخ به سئوالات آنها افزود: نظارت بر امور تبلیغی و بررسی ضرورتهای موجود در جامعه از موارد لازم در پیشبرد امور تبلیغی محسوب می شود.

وی با تأکید بر پیگیری مستمر فعالیتهای تبلیغی مبلغان در شهرستانها و شناسایی مناطق تبلیغی خواستار ایجاد تحول جدی در زمینه ارائه آموزه های دینی به مخاطبان در سطوح مختلف شد.

این مسئول حضور مبلغان در مدارس آموزش و پرورش را جزو ضروریات دانست و بیان کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه حضور روحانی در بین دانش آموزان فراهم است و کوتاهی در این مسئله امرغیر قابل گذشت خواهد بود.

مبلغان باید انگیزه زیادی در امر تبلیغ داشته باشند

وی با بیان اینکه موقعیت فرهنگی استان تهران اقتضای ورود مبلغ موفق با انگیزه را می طلبد اضافه کرد: طبق هماهنگیهای انجام شده با مسئولان ذیربط، مبلغانی می توانند در استان تهران مشغول به فعالیت شوند، که انگیزه بالایی در امر تبلیغ داشته و یا به این امر به چشم جهاد فرهنگی نگاه کنند.