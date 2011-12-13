ورزش قهرمانی مرند نیازمند حمایتهای ویژه مسئولان است

حسن امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان مرند در سطح ورزش استان از ظرفیت بالایی برخوردار است و در این رابطه وجود ورزشکاران بنام و قهرمانان جهانی و آسیایی و ملی در برهه های خاص نشان از همان ظرفیت های بالا دارد که در این خصوص وجود مدیران شایسته می تواند این ظرفیت ها و پتانسیل ها را از حالت بالقوه به بالفعل دربیاود.

وی افزود: مرند با وجود داشتن هیئت های ورزشی فعال و استعدادهای وافر ورزشی، برای اعتلای ورزش قهرمانی زحمات و تلاش زیادی نیاز است که این امر بدون حضور یک مدیر بومی و ساکن در این شهرستان امکانپذیر نخواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان مرند در رابطه با وضعیت ورزش های همگانی این شهرستان نیز گفت: انجام ورزش های همگانی بخصوص صعود به"یوموری تپه " در روزهای جمعه با حضور هزاران نفر از جمعیت ورزش دوست مرند نشان از علاقه وافر مردم مرند به ورزش دارد که این برنامه ورزشی را بصورت منظم و گسترده ای مورد حمایت قانونی قرار خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ورزش های همگانی در سلامت جامعه افزود : تا زمانی که ورزش همگانی توسعه نیافته است ورزش قهرمانی محقق نخواهد شد.

امینی یادآور شد: ورزش قهرمانی را از طریق هیئت های ورزشی و باشگاه های خصوصی دنبال خواهیم کرد و در این راستا از بخش خصوصی حمایت قاطع خواهیم نمود.

وی اضافه کرد: برای تقویت و اعتلای ورزش قهرمانی نیاز به حمایت و اسپانسرینگ بنگاه های اقتصادی و کارخانجات داریم که امیدواریم بخش اقتصادی جامعه با حمایت از ورزش نقش خود را در سالم سازی جامعه و حمایت از ورزش سالم ایفا کنند.

امینی با اشاره به وضعیت نامطلوب طرح های عمرانی ورزش شهرستان در بخش مرکزی و در مناطق روستایی مرند گفت: متاسفانه در سال های گذشته پروژه های عمرانی و مکان یابی احداث سالن های ورزشی در مناطق مختلف مرند مطلوب نبوده است و ما فضاهای ورزشی سرپوشیده قابل استفاده ای در روستاها نداریم.

وی حضور خیران در بخش های مختلف جامعه را یادآور شد و از خیرین خواست فعالیت های خیرخواهانه خود را به حوزه ورزش نیز تعمیم دهند و با احداث سالن های ورزشی، قدم های خداپسندانه ای در گسترش و توسعه ورزش و جذب جوانان و نوجوانان بردارند.