اعظم کریمی دبیر ستاد خیرین ورزش وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقش خیرین ورزشی در توسعه اجتماعی و شکوفایی استعدادهای کشور گفت: ورزش، تنها عرصه رقابت و قهرمانی نیست؛ بلکه بستری برای رشد، همبستگی و امید اجتماعی است. در این میان، حضور و مشارکت خیرین ورزشی نقشی بنیادین در توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعدادهای جوان و ارتقای نشاط و سلامت جامعه دارد.

سرمایه‌گذاری خیرین، پرورش سرمایه انسانی

وی ادامه داد: استعدادهای ورزشی کشور، گنجینه‌هایی ارزشمندند که گاه به دلیل نبود حمایت مالی و امکانات، فرصت بروز و رشد نمی‌یابند. همراهی خیرین در تأمین تجهیرات تخصصی و توسعه فضاهای ورزشی و پشتیبانی از اعزام به رویدادها، می‌تواند مسیر موفقیت این جوانان را هموار کند.

کریمی این نوع حمایت را، سرمایه‌گذاری بر «سرمایه انسانی» دانست و گفت: هر ورزشکار موفق، الهام‌بخش ده‌ها نوجوان دیگر خواهد بود و روح امید و تلاش را در جامعه گسترش می‌دهد.

رویدادهای ورزشی خیرخواهانه، تبلور نیکوکاری جمعی

دبیر ستاد خیرین ورزش وزارت ورزش و جوانان، درباره رویدادهای ورزشی خیرخواهانه اظهار کرد: برگزاری مسابقات و جشنواره‌های ورزشی با رویکرد نیکوکارانه، زمینه‌ای برای هم‌افزایی میان جامعه ورزشی و خیرین فراهم می‌آورد. این رویدادها علاوه بر ترویج فرهنگ سلامت و ورزش همگانی، می‌توانند منابع مالی لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا تکمیل پروژه‌های ورزشی را نیز تأمین کنند.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی مصداقی از مسئولیت اجتماعی و همدلی جمعی در خدمت توسعه پایدار است.

پروژه‌های خیرساز، سنگ‌بنای عدالت ورزشی

کریمی گفت: یکی از مؤثرترین جلوه‌های نیکوکاری در حوزه ورزش، ساخت، تجهیز و تکمیل پروژه‌های ورزشی خیرساز است. احداث سالن‌ها، زمین‌های چمن و مجموعه‌های چندمنظوره در مناطق محروم، فرصت ورزش و نشاط را برای همه اقشار جامعه فراهم می‌سازد.

دبیر ستاد خیرین ورزش وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که توسعه فضاهای ورزشی در محلات کم‌برخوردار، به‌طور مستقیم موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سلامت عمومی و ارتقای امنیت اجتماعی می‌شود.

تکریم خیرین ورزشی، ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی

کریمی گفت: شناخت و معرفی خیرین ورزشی، تنها نوعی قدردانی نیست؛ بلکه اقدامی فرهنگی برای ترویج مسئولیت اجتماعی و الگوسازی از انسان‌های نیک‌اندیش است.

وی اظهار کرد: رسانه‌ها و نهادهای مرتبط باید با برجسته‌سازی فعالیت‌های خیرین ورزشی، زمینه‌ای برای تشویق سایر نیکوکاران و مشارکت گسترده‌تر در این عرصه فراهم کنند. الگوسازی از خیرین، به‌ویژه در سطح ملی، نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ نیکوکاری در نسل جوان دارد.

ورزش خیرساز، پیوندی میان سلامت و امید

وی درباره ورزش خیرساز گفت: نه‌تنها نماد همکاری و نوع‌دوستی است، بلکه پلی میان سلامت جسم، آرامش روان و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. توسعه فضاهای ورزشی خیرساز، از حاشیه‌ها تا شهرهای بزرگ، می‌تواند مسیر جدیدی از امید، همبستگی و پیشرفت را در جامعه بگشاید.

کریمی ادامه داد: خیرین ورزشی، قهرمانان بی‌ادعای جامعه‌اند؛ آنان که بی‌هیاهو می‌سازند تا نسلی پویا، سالم و امیدوار پرورش یابد.

وی در پایان گفت: توجه، تکریم و الگوسازی از این نیکوکاران، گامی مؤثر در مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ نیک‌اندیشی و تحقق عدالت ورزشی در سراسر کشور است.