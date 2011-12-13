ایجاد کانونهای تخصصی مساجد ظرفیتی تازه برای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملانوری ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: در طول تاریخ، مساجد منشا تحولات فرهنگی بسیاری بوده و پس از انقلاب اسلامی نیز مساجد در احیای نقشهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش پر رنگی را ایفا کردند.

وی مساجد را مهمترین، مستحکم‌ ترین و قابل استفاده‌ ترین ظرفیت فرهنگی دانست و اظهار داشت: فضای مساجد بهترین مکان برای اجرای برنامه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و هنری است.

مدیر کل کانون‌های تخصص مساجد کشور به محور فعالیت‌های کانون‌ها اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت‌ کانون ‌های تخصصی در سه محور فرهنگ عمومی مانند قرآن، نماز، ایثار و شهادت، حوزه فعالیت‌های فرهنگ و هنر مانند سینما، سرود و موسیقی و حوزه خدمات فرهنگی تقسیم ‌بندی شده است.

حجت الاسلام ملانوری سه اصل اساسی مدیریت را برنامه ‌ریزی، هدایت و نظارت عنوان کرد و یادآور شد: کانون ‌ها باید با رعایت این سه اصل موجبات توسعه فعالیت ‌های فرهنگی و هنری را فراهم کنند.

وی افزود: زنده کردن کارکردهای فراموش شده مسجد و در راس آن تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد هم نقش مهمی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارد.

مدیر کل کانون‌ های تخصص مساجد کشور اظهار داشت: طی برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 22 هزار کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور راه اندازی و افتتاح می شود.

حجت الاسلام ملانوری گفت: در حال حاضر 80 هزار مسجد و مکان مذهبی در سراسر کشور وجود دارد که تاکنون تنها 11 هزار و 400 کانون در مساجد کشور تاسیس شده است.

وی در پایان گفت: استان کردستان از نظر تعداد مساجد و اماکن مذهبی از میانگین کشوری بالاتر است و قریب به دو هزار و 800 مسجد در این استان وجود داشته است که 183 کانون فرهنگی و هنری در این مساجد راه اندازی شده است.