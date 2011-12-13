کتابخانه آینده پژوهی در جامعه المصطفی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی کیان پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به فعالیتهای پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) اشاره کرد و گفت: این پژوهشگاه دارای 6 پژوهشکده، 29 گروه پژوهشی و 80 پژوهشگر ثابت است که بیشتر آنان در سال جاری جذب شدهاند.
وی اظهار داشت: انجام پروژههای پژوهشی، ترجمه به زبانهای مختلف، تدوین متون و منابع، برگزاری نشست و همایش، کارگاه آموزشی و راه اندازی اتاق فکر و کتابخانه از جمله کارهایی است که توسط این پژوهشگاه صورت گرفته است.
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی ادامه داد: 245 پروژه پژوهشی در سه سال همچنین 175 عنوان متن درسی از سوی این پژوهشگاه تدوین و نهایی شده است.
وی تصریح کرد: 43 عنوان کار ترجمه، 12 نشست علمی از دیگر کارهایی این پژوهشگاه به شمار میرود.
برگزاری 13 دوره جشنواره بین المللی شیخ طوسی
کیان پور برگزاری همایش اسلام و مسیحیت با همکاری برخی نهادهای علمی گرجستان، برگزاری 13 دوره جشنواره بین المللی شیخ طوسی از دیگر برنامههای این پژوهشگاه خبرداد و گفت: چهاردهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی 13 بهمن ماه در دو بخش عمومی و اختصاصی با موضوع بیداری اسلامی برگزار می شود.
وی افزود: تاکنون 190 مقاله در بخش اختصاصی و 350 مقاله، کتاب و پایان نامه در بخش عمومی به این جشنواره ارسال شده است.
برگزاری همایش حوزه و رسانه
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی از برگزاری همایش حوزه و رسانه در سال 1391 خبرداد و اظهار داشت: برگزاری چند کارگاه تربیت پژهشگر حقوق بشر اسلامی، تربیت پژوهشگر در حوزه آینده انقلاب اسلامی و انعقاد 120 تفاهم نامه پژوهشی از جمله فعالیتهایی است که توسط این پژوهشگاه صورت گرفته است.
وی از ایجاد ارتباط قویتر با نمایندگان جامعه المصطفی در خارج کشور برای ایجاد شبکه بین المللی از محققان اسلامی در سراسر جهان خبرداد.
نشست "شیوههای ترویج مدل رهبری امام و مقام معظم رهبری" برگزار میشود
کیان پور در ادامه سخنان خود از برگزاری نشست "شیوههای ترویج مدل رهبری امام و مقام معظم رهبری در کشورهای اسلامی" خبرداد.
وی اضافه کرد: این نشست علمی روز پنجشنبه، 24 آذرماه ویژه طلاب غیرایرانی در پژوهشگاه المصطفی برگزار خواهد شد.
مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی بیان داشت: عباس شفیعی، از محققان پژوهشکده انقلاب اسلامی پژوهشگاه بینالمللی جامعه المصطفی(ص) العالمیه به عنوان محقق و سخنران در این نشست به موضوع مذکور میپردازد.
وی با بیان اینکه مدل رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار در کشورهای اسلامی مورد توجه است، اضافه کرد: این نشست از ساعت 10 تا 12 در جامعه العلوم الاسلامیه واقع در سه راه سالاریه قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) از راه اندازی کتابخانه آیندهپژوهی برای اولین بار در حوزه خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی کیان پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به فعالیتهای پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) اشاره کرد و گفت: این پژوهشگاه دارای 6 پژوهشکده، 29 گروه پژوهشی و 80 پژوهشگر ثابت است که بیشتر آنان در سال جاری جذب شدهاند.
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