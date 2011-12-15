تمامی فعالیتها بر اساس دستورات الهی باشد/ آخوند خراسانی افتخار قرن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی صدمین سالگرد رحلت آخوند ملا محمد کاظم خراسانی که با حضور شخصیتهایی از کشورهای مختلف در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: بیش از یک قرن است که حوزههای علمیه بر اساس فضایل و تألیفات و تحقیقات مرحوم آخوند خراسانی سیر دارد و همه علمای بعد از ایشان که بسیاری از آنها از مجتهدین بودند، مدیون خدمات علمی این مرد بزرگ هستند.
وی ادامه داد: همه ما باید در مقام حق شناسی از این عالم فرهیخته باشیم و حرکت علمی و فقاهتی ایشان را فراموش نکنیم.
این مرجع تقلید گفت: مکارم اخلاقی و عبادت آخوند خراسانی مهم است، ولی همه این موارد تحت الشعاع علم این بزرگوار است، یعنی چیزی که ایشان را در عالم درخشان جلوه میدهد، پیشرفتهای علمی آن عالم است.
آیتالله صافی گلپایگانی با اشاره به برخی از آثار مهم آخوند خراسانی تصریح کرد: کتابهایی که از ایشان باقی مانده، محققان، علما و شخصیتهای بزرگ را مدیون خود کرده است.
وی با بیان اینکه وقتی انسان میبیند، چنین فردی محور همه مسائل علمی قرار گرفته است، به عظمت ایشان پی میبرد، تأکید کرد: خوشبختانه روز به روز بر عظمت مقام علمی این عالم افزوده میشود و نیز توجه علما به آثار ایشان روز افزون میشود.
این مرجع تقلید گفت: کسی نیست که در سدههای اخیر در حوزههای علمیه به جایگاه والایی رسیده باشد ولی مدیون آثار ملا محمد کاظم آخوند خراسانی نباشد و ما باید به اینگونه نوابغ افتخار کنیم و بر خود ببالیم.
آیتالله صافی گلپایگانی با ذکر روایتی از پیامبر اسلام، تصریح کرد: خدمات علمی تمامی علما برای ما درس است که بدانیم در قبال این آثار چه کارهایی انجام دادهایم.
آخوند خراسانی افتخار قرن است
این مرجع تقلید، آخوند خراسانی را افتخار قرن دانست و تصریح کرد: بزرگانی که از کلاس ایشان استفاده کردند، مراجع و علمای بزرگی تبدیل شدند که خدمات ارزندهای به جامعه علمی ارائه کردند و همه اینها نشان دهنده غنای مکتب اهل بیت(ع) است.
این مرجع تقلید، آخوند خراسانی را افتخار قرن دانست و تصریح کرد: بزرگانی که از کلاس ایشان استفاده کردند، مراجع و علمای بزرگی تبدیل شدند که خدمات ارزندهای به جامعه علمی ارائه کردند و همه اینها نشان دهنده غنای مکتب اهل بیت(ع) است.
وی با بیان اینکه شخصیتهایی امثال آخوند خراسانی هویت ما هستند و باید به آنها افتخار کنیم، بیان داشت: ما آنگونه که باید مکتب اهل بیت (ع) را نشناختهایم و باید همه علوم را از این مکتب دریافت کنیم.
آیتالله صافی گلپایگانی ادامه داد: هر سئوالی که در امر دین و دنیا داشته باشیم میتوانیم جواب آنها را در مکتب اهل بیت(ع) دریافت کنیم، از این رو باید آشنایی خودمان را با این مکتب تعمیق ببخشیم.
وی تأکید کرد: در جریان مشروطه مسئلهای که هدف اصلی علما بود، استقلال حوزهها و ترویج دین و احیای اسلام بود و علما حیات دینی را حفظ کردند و مرحوم آخوند خراسانی هم در این عرصه نقش آفرین بود.
وی تأکید کرد: الان هم روحانیت میخواهد تمامی فعالیتهای مملکت بر اساس دستورات و تعلیمات دینی باشد.
آیتالله صافی گلپایگانی به دیگر ویژگیهای آخوند خراسانی اشاره کرد و گفت: مرحوم آخوند خراسانی مردی الهی بود که تمام توجه ایشان رضای خدا و به اهتزاز در آوردن پرچم اسلام در دنیا بود و روحانیت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) همین کار را انجام می دهد تا مکتب اهل بیت(ع) بیش از پیش ترویج یابد.
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