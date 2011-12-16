قصه پردازی و تمثیل، شیوه بیان مولانا/مثنوی خوانی در مکانهای دینی

دکتر حسن ذوالفقاری درمورد جایگاه مولانا در شعر و ادب و فرهنگ ایران زمین به خبرنگارمهر گفت: مولانا به لحاظ قدرت شعور و جنبه‎های والای شاعرانه‎اش در زمره 4و5شاعر بزرگ ایران است . از نظر تفکر و اندیشه هم همینطور اگراز 5 فیلسوف و اندیشمند برتر ایران بخواهیم نام ببریم یکی هم همین مولوی است. در عرفان ، تصوف هم همینطور ، از هرجهت اورا در نظر بگیریم جزو بزرگان و مفاخر ملی و مذهبی این سرزمین است.

وی افزود:یکی دیگر از وجوه مولوی ترجمه‎هایی است که بویژه از مثنوی امروزه در سطح جهان شده امروز اشعار وی از پرخواننده‎ترین شاعران جهان قرار گرفته و در ردیف شعرای ممتاز جهان است. اینکه در سالروز وفاتش دومیلیون نفر فقط در قونیه جمع می‎شوند نشان از بزرگی و عظمت شخصیت او دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: برهمه این وجوه باید جنبه قصه پردازی او را ستود وی افکار بلند و عرفانی خود را در داستانهای بلند و کوتاه در قالب تمثیلات که یکی از شناخته شده ترین روشهای عینیت بخشی به امور ذهنی است بیان کرده است. فقط بیش از 270 داستان در مثنوی دارد که آنها از امهات و داستانهای مهم عرفانی هستند.

ذوالفقاری در مورد جنبه‏های شاخص مثنوی ادامه داد: مثنوی مانیفست و نظریه کامل اوست اگرچه غزلیات شمس در حوزه تغزل کم نیست ولی مولانا عقاید خود را درباره هستی، انسان، خدا و طبیعت در 6 دفتر مثنوی به زیبایی هرچه تمام بیان داشته است. خواسته است چیزهایی که به نظرش می‏رسیده در مورد مسائل مهم انسانشناسی در مثنوی ابراز کند. اینکه مثنوی آغاز و انجامی ندارد خودش مثالی است از اینکه هستی و خداوند نامتناهی هستند و درباره امر نامتناهی حرف بسیار است.

وی یادآورشد: مثنوی خاصیت آیینگی دارد و هر کس هربار و با هر مقدار تحصیلات و با هر نگاهی این اشعار را بخواند چیز جدیدی از آن یاد می‎گیرد. بسیاری از ابیات مولوی مثل شده بیش از 600 بیتش و مردم بسیاری از آنها را از بر دارند.شاید محکی برای مقبولیت یک شاعر هم همین باشد که چقدر توانسته در دل و جان مردم جای بگیرد و نفوذ کند.

دوالفقاری تصریح کرد: چقدر شاعرانی که از مثنوی تقلید کرده‎اند و مثنوی گویی که یک اسم خاص برای کتاب مولوی بود به یک شیوه شعری تبدیل گشت و این از اثر زیاد مولوی در شعر فارسی خبر می‏‎دهد.مثنوی تفسیر و ترجمه قرآن است که به خاطر ایرانیان مطبوع افتاده است بسیار شیوا مفاهیم عینی را شورانگیز بیان کرده است.

ذوالفقاری درباره عقل نزد مولانا هم گفت: مولانا شاعری اشراقی است و به عشق بیشتر پرداخته است در داستانهای مثنوی هم عشق در نگاه مولوی برتری دارد. مولوی عقل را از نگاه یک حسابگر نگاه نمی‎کند بلکه آنرا مکمل عشق می‏داند و با عشق تقابل و تضادی نمی‎بیند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس درمورد چگونگی معرفی مولانا به جهانیان هم گفت: ترجمه‎های درست و دقیق از آثارو اشعار مولوی و بیان زندگی و سرگذشت او آنچنانکه بوده از راهکارهای معرفی وی به جهانیان است البته ما باید زبانمان را تغییر دهیم و امروزی کنیم و به زبان غالب دنیا که فیلم و سریال است داستانهای مولوی را به تصویر بکشیم. زبان تصویر جهانی است و با ساده کردن و بازآفرینی داستانهای مثنوی در قالب فیلم به معرفی مولانا به جهانیان کمک می‎کنیم.

وی درپایان تأکید کرد:باید جلسات مثنوی خوانی نه در کلاسها و جلسات خصوص بلکه در حضور مردم برگزار شود و در مساجد و مکاهای مذهبی مثنوی خوانده شود. امروز مثنوی خوانی از کارهای عبادی مردم ترکیه محسوب می‏شود. متأسفانه رسانه‏‎های ما فقط به یکروز سالروز بزرگداشت وی بسنده می‎کنند و در معرفی او کمکاری می‎کنند. چاپ کتابهای تخصصی در زمینه مولوی پژوهی و تأسیس رشته مولوی پژوهی در دانشگاهها از جمله راهکارهای دیگر برای معرفی مولانا به مردم و جهانیان است.