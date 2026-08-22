حجت الاسلام عبیسی: سرنوشت سوریه باید برای کشورهای منطقه تجربه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبیسی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با اشاره به اتفاقات اخیر سوریه و حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور اظهار کرد: پیام این اتفاقات آن است که اسرائیل و آمریکا دیگر کوچکترین مقاومت و نظم مستقلی را در منطقه نمیپذیرند و به دنبال برهم زدن شرایط منطقه هستند.
وی افزود: برای آمریکا و رژیم صهیونیستی تفاوتی میان کشورهای منطقه وجود ندارد و حتی ترکیه که بیشترین معاملات و مبادلات اقتصادی را با رژیم صهیونیستی دارد، اگر از سوی آنها احساس خطر کند، زیرساختهایش نیز از تعرض در امان نخواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لاهیجان با بیان اینکه سرنوشت امروز سوریه باید برای برخی کشورهای منطقه عبرت و تجربه باشد، گفت: رژیم صهیونیستی در منطقه هیچ نیروی نظامی مستقل و قدرتمندی را تحمل نخواهد کرد و انتظار دارد کشورهای منطقه در صورت برخورداری از نیروی نظامی، آن را صرفاً در حدی حفظ کنند که بتوانند اوضاع داخلی خود را مدیریت کنند.
آمریکا و اسرائیل برای منطقه صلح و توسعه به ارمغان نمیآورند
عبیسی با اشاره به برخی دیدگاهها درباره نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در آینده منطقه تصریح کرد: کسانی که تصور میکردند سلطه آمریکا و اسرائیل بر منطقه میتواند صلح، پیشرفت و توسعه را به همراه داشته باشد، باید به آنچه امروز در سوریه و لبنان میگذرد نگاه کنند.
وی با اشاره به شکست استکبار جهانی در برابر جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران سرزمین چشمهای بیدار است و اگر چشم نامحرمی به خاک این کشور دوخته شود، با پاسخ ملت ایران مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لاهیجان تأکید کرد: ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدید و تجاوز عقبنشینی نمیکند و اجازه نخواهد داد بیگانگان امنیت و استقلال کشور را خدشهدار کنند.
دولت شرایط اقتصادی کشور را مدیریت کند
عبیسی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، محاصره دریایی و تحریمهای ظالمانهای که علیه کشور اعمال شده، دولت نیز در تنگنا قرار دارد، اما انتظار میرود در همین شرایط بحرانی، مدیریت دقیقتری بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه طرح موضوع افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به نفع کشور نیست، افزود: صحبت از آزادسازی عجیب و غریب نرخ حاملهای انرژی نه به نفع مردم است و نه دولت.
عبیسی ادامه داد: فشار و تورمی که از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی ایجاد میشود، به تمام ابعاد زندگی مردم وارد خواهد شد؛ بنابراین هرگونه تصمیم در این زمینه باید با دقت و ملاحظه شرایط اقتصادی جامعه اتخاذ شود.
ملت ایران ذلت را نمیپذیرد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لاهیجان در پایان با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران آماده دفاع از کشور و ایستادگی در برابر تهدیدات بیگانگان است و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی به خاک ایران تعرض کند.
وی تصریح کرد: زنان و مردان ایران اسلامی از تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هراسی ندارند، چراکه از مکتب مقاومت آموختهایم که باید ایستادگی کرد و هیچگاه ایرانی و مسلمان شیعه ذلت را نخواهد پذیرفت.
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