به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پروژه‌های این هفته در سه بخش پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های عمران روستایی و پروژه‌های شهرداری‌ها تعریف شده است و ارزش پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی همچون آموزش، جهاد کشاورزی، مسکن و زیرساخت‌های آب روستایی حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در بخش عمران روستایی نیز ۲۸۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و در ۲۳ شهر استان نیز ۱۰۰ پروژه شهری با اعتباری حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

بیات منش با اشاره به افزایش تعداد شهرهای استان اظهار کرد: با اضافه شدن زرین‌رود و گیلوان، تعداد شهرهای استان زنجان به ۲۳ شهر رسیده و مجموع اعتبارات پروژه‌های افتتاحی هفته دولت در حوزه عمرانی به حدود ۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم و برای دومین سال متوالی، اجرای یک میلیون مترمربع آسفالت معابر روستایی در استان محقق شده که یک رکورد قابل توجه در این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: میانگین اجرای آسفالت معابر روستایی در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مترمربع در سال بوده است، اما طی دو سال اخیر این میزان به یک میلیون مترمربع در سال افزایش یافته است.

بیات‌منش با بیان اینکه استان زنجان در مجموع به حدود ۱۵ میلیون مترمربع آسفالت معابر روستایی نیاز دارد، تصریح کرد: در محاسبه اقدامات انجام‌شده، علاوه بر آسفالت، عملیات کف‌سازی، سنگفرش و پیاده‌روسازی نیز لحاظ شده است.

کمبود ۶۴ تا ۶۵ مدرسه در شهر زنجان

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توسعه شهر زنجان در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و با ایجاد شهرک‌هایی مانند الهیه، پونک، بهارستان، شهرآرا، مهرآرا و نانوایان انجام شد و همزمان با اجرای پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نیاز به فضای آموزشی افزایش یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: بررسی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۹ نشان می‌داد که حتی پیش از اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز شهر زنجان با کمبود حدود ۵۰ مدرسه مواجه بوده است.

وی یکی از عوامل ایجاد این کمبود را عمل نکردن برخی شرکت‌های تعاونی به تکالیف قانونی خود در تأمین سرانه‌های آموزشی دانست و گفت: براساس مطالعات انجام‌شده، نیاز شهر زنجان به ساخت ۶۴ تا ۶۵ مدرسه احصا شده است.

بیات‌منش ادامه داد: برای جبران این کمبود، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش منعقد شده که براساس آن ۵۷ مدرسه در مناطق مرتبط با مسکن مهر و نهضت ملی مسکن احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: طبق این تفاهم‌نامه، ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارس توسط وزارت راه و شهرسازی و ۵۰ درصد دیگر توسط آموزش و پرورش تأمین می‌شود و سهم آموزش و پرورش نیز از محل اعتبارات دولتی و مولدسازی املاک مازاد این وزارتخانه تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: در حال حاضر ۱۲ مدرسه از این ۵۷ پروژه در حال ساخت است و ۱۴ مدرسه دیگر نیز برای فاز دوم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سایر پروژه‌ها در فازهای بعدی اجرا خواهند شد و در صورت تحقق برنامه‌ها، انتظار می‌رود تا سال‌های ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ کمبود فضای آموزشی شهر زنجان برطرف شود.

بیات‌منش همچنین از احداث هفت تا هشت مدرسه توسط بخش خصوصی در قالب مدارس غیردولتی خبر داد.

جمعیت زنجان از افق طرح جامع عبور کرده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت جمعیتی شهر زنجان اظهار کرد: آخرین سرشماری رسمی مربوط به سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر زنجان را حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود، اما برآوردهای جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت شهر به حدود ۵۲۰ هزار نفر رسیده است. سرشماری رسمی جدید نیز امسال انجام می‌شود و پس از اجرای آن، آمار دقیق جمعیتی مشخص خواهد شد.

بیات‌منش با بیان اینکه شهر زنجان با جمعیت فعلی حدود ۱۷۳ تا ۱۷۴ هزار خانوار دارد، گفت: براساس استانداردهای برنامه‌ریزی مسکن، این شهر باید حدود ۱۸۲ تا ۱۸۳ هزار واحد مسکونی داشته باشد تا نیاز خانوارها و حدود پنج درصد واحد خالی مورد نیاز برای جابه‌جایی طبیعی بازار مسکن تأمین شود.

وی با اشاره به افق جمعیتی طرح جامع شهر زنجان اظهار کرد: در طرح جامع، جمعیت افق سال ۱۴۱۰ حدود ۵۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود، اما آمارهای فعلی نشان می‌دهد جمعیت شهر زنجان از این پیش‌بینی عبور کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: این افزایش جمعیت ناشی از افزایش موالید نیست، بلکه عمدتاً نتیجه مهاجرت از روستاهای اطراف، شهرهای دیگر استان و حتی استان‌های همجوار است و نشان می‌دهد شهر زنجان جذابیت بیشتری برای سکونت پیدا کرده است.

وی از بازنگری طرح جامع شهر زنجان خبر داد و گفت: مشاور طرح، وضعیت توسعه شهر، شهرک‌های جدید، پروژه‌های مسکن ملی و اراضی الحاقی را بررسی کرده است.

بیات‌منش اضافه کرد: مقرر شده آمار دقیق واحدهای مسکونی شهر زنجان نیز در شورای مسکن استان مورد تطبیق قرار گیرد تا وضعیت واقعی عرضه و تقاضای مسکن مشخص شود.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد استان گفت: حتی در صورت تأمین نیاز مسکن، نمی‌توان جلوی ساخت‌وساز را گرفت، چراکه صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: ساخت مسکن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ۱۲۴ شغل ایجاد می‌کند و از جمله بخش‌هایی است که وابستگی کمتری به تحریم‌ها دارد؛ بنابراین باید زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه همواره فراهم باشد.

میانگین افزایش اجاره‌بها در زنجان ۲۶ درصد اعلام شد

بیات‌منش درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در زنجان نیز اظهار کرد: طی یک سال گذشته میانگین افزایش اجاره‌بها در شهر زنجان ۲۶ درصد بوده است.

وی افزود: افزایش ساخت واحدهای مسکونی در شهر زنجان آثار خود را بر بازار اجاره نشان داده و موجب شده رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل در همین حدود ثبت شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: شورای مسکن استان نیز افزایش مجاز اجاره‌بها را ۲۶ درصد مصوب کرده بود، هرچند براساس مصوبه سران قوا، سقف افزایش اجاره‌بها در کشور ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ شده است.

تکمیل ۱۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در زنجان

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در استان گفت: در فاز نخست نهضت ملی مسکن، ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد در استان زنجان تعریف شد که ۱۹ هزار واحد آن مربوط به شهر زنجان است.

بیات‌منش افزود: از مجموع واحدهای شهر زنجان، تاکنون حدود ۱۴ هزار واحد تکمیل یا در آستانه تکمیل قرار گرفته و در هفته دولت نیز یک‌هزار و ۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم به‌جز حدود یک‌هزار واحد که دارای مشکلات خاص هستند، سایر واحدهای فاز نخست تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: زنجان نخستین استان کشور بود که در شورای مسکن مصوب کرد وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه‌ها، بخشی از اراضی خود را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.

وی افزود: این تصمیم با توجه به ناتوانی بخشی از متقاضیان در تأمین آورده اتخاذ شد و موجب شد پروژه‌ها بدون تحمیل هزینه اضافی به مردم تکمیل شوند.

بیات‌منش ادامه داد: اگر این تصمیم اتخاذ نمی‌شد، آورده برخی متقاضیان از حدود ۲۵۰ میلیون تومان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن در استان از ۱۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بیشتر نیست، در حالی که پروژه‌های مشابه در برخی استان‌ها با قیمت ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان به متقاضیان واگذار می‌شوند.

بیش از ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن زنجان دارای زیرساخت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان درباره وضعیت زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز گفت: براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، از مجموع واحدهای کشور که به زیرساخت‌های آب، برق و گاز دسترسی دارند، بیش از ۱۳ هزار واحد مربوط به استان زنجان است که سهم قابل توجهی از آمار کشوری را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ واحد نیز ساخته شده اما هنوز به شبکه‌های آب، برق و گاز متصل نشده‌اند که این وضعیت دائمی نیست.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و اداره‌کل راه و شهرسازی، زیرساخت این واحدها طی یک تا دو ماه آینده تکمیل و مشکل اتصال آنها برطرف خواهد شد.

وی همچنین گفت: در هفته دولت ۶۲۸ واحد مسکن شهری و ۲۶۰ واحد مسکن روستایی در استان زنجان به بهره‌برداری رسیده و به متقاضیان تحویل می‌شود.

زنجان سالانه به ۱۰۰ هزار تن آسفالت نیاز دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آسفالت خیابان‌ها و معابر شهر زنجان و گلایه‌های شهروندان از وجود چاله‌ها و خرابی آسفالت اظهار کرد: اگر عمر مفید آسفالت را به‌طور میانگین ۱۰ سال در نظر بگیریم، برای اینکه کل معابر شهر زنجان یک بار به‌طور کامل آسفالت شود، حدود یک میلیون تن آسفالت نیاز است.

وی افزود: بر این اساس، به‌طور متوسط باید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالت‌ریزی انجام شود تا سطح معابر شهر همواره در شرایط استاندارد قرار داشته باشد؛ در غیر این صورت، به‌ویژه در صورت پایین بودن کیفیت آسفالت، نواقص و عقب‌ماندگی در وضعیت معابر ایجاد خواهد شد.

بیات‌منش با اشاره به عقب‌ماندگی ایجادشده در سال‌های گذشته ادامه داد: در مقطعی از حدود سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، میزان آسفالت‌ریزی مورد نیاز شهر انجام نشد و به جای حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن در سال، در برخی سال‌ها تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تن آسفالت اجرا شد که این موضوع موجب ایجاد عقب‌ماندگی در وضعیت معابر شهر زنجان شد.

وی گفت: در سال‌های اخیر میزان آسفالت‌ریزی افزایش یافته و سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن آسفالت اجرا می‌شود، اما برای جبران عقب‌ماندگی موجود و رسیدن به شرایط پایدار، لازم است طی یکی دو سال آینده میزان آسفالت‌ریزی به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

بیات‌منش درباره کیفیت آسفالت نیز اظهار کرد: کیفیت آسفالت روزبه‌روز در حال بهبود است و استفاده از فناوری‌های جدید، کارخانه‌های آسفالت اتوماتیک و به‌روز، فینیشرها و غلتک‌های استاندارد و جدید موجب ارتقای کیفیت اجرای آسفالت شده است.

وی تأکید کرد: شرط اصلی ماندگاری آسفالت، برنامه‌ریزی صحیح و جلوگیری از کنده‌کاری مجدد معابر است، چراکه اگر پس از اجرای آسفالت، دستگاه‌های خدمات‌رسان برای آب، فاضلاب یا سایر تأسیسات دوباره اقدام به حفاری کنند، یکپارچگی آسفالت از بین می‌رود و کیفیت آن آسیب می‌بیند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: برنامه استان ارتقای کیفیت آسفالت است و آزمایشگاه‌ها نیز در این زمینه فعال هستند و در صورت جلوگیری از کنده‌کاری‌های مجدد، می‌توان گفت کیفیت آسفالت‌های اجراشده در شهر زنجان وضعیت مناسبی دارد.

گاوازنگ پس از سال‌ها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شد

وی در ادامه درباره آخرین وضعیت منطقه گردشگری گاوازنگ اظهار کرد: به دلیل یک موضوع حقوقی و ایراد دستگاه‌های نظارتی نسبت به نحوه واگذاری زمین توسط سازمان همیاری در گذشته، قرارداد اجاره این سازمان که متولی توسعه و ارائه خدمات در منطقه گاوازنگ بود، لغو شد و این منطقه برای حدود سه تا چهار سال از خدمات مناسب محروم ماند.

بیات‌منش توضیح داد: سازمان همیاری در گذشته متولی توسعه و ارائه خدمات در گاوازنگ بود و دو مجموعه فضای سبز شامل پارک ۴۰۰ هکتاری و مجموعه ابلاغی در اجاره این سازمان قرار داشت.

وی افزود: براساس طرحی با عنوان «شهرک ایرانیان» قرار بود با ایجاد این شهرک، هزینه‌های توسعه کل منطقه گردشگری گاوازنگ تأمین و طرح به‌طور کامل اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: این طرح حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشت، اما دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع شدند و قرارداد اجاره سازمان همیاری با منابع طبیعی لغو شد. از سال ۱۴۰۱ این مسئله موجب شد ارائه خدمات در منطقه با مشکل مواجه شود.

وی گفت: سال گذشته با توجه به نظر دستگاه‌های نظارتی مقرر شد شهرداری زنجان متولی ارائه خدمات در گاوازنگ شود، اما شهرداری اعلام کرد ابتدا باید مسائل حقوقی منطقه حل شود و سپس مسئولیت را تحویل بگیرد.

بیات‌منش افزود: با برگزاری جلسات با دستگاه‌های نظارتی و استفاده از راهکارهای قانونی، مسائل حقوقی و فنی گاوازنگ حل شد و برای رفع تعهدات سازمان همیاری نیز اقدامات لازم انجام گرفت.

وی تصریح کرد: در همین راستا لایحه‌ای برای واگذاری اجاره و بهره‌برداری از پارک ۴۰۰ هکتاری و مجموعه ابلاغی به شهرداری زنجان تهیه و به شورای شهر ارسال شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: این مصوبه ابتدا با ایراد هیأت تطبیق مواجه شد، اما شورای شهر بر مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت در شورای نظارتی استان با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه، پارک ۴۰۰ هکتاری و مجموعه ابلاغی به‌صورت اجاره و بهره‌برداری رایگان و نامحدود در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا شهرداری ضمن ارائه خدمات، نسبت به نگهداری، رفع نواقص و انجام تعمیرات مورد نیاز اقدام کند.

بیات‌منش تأکید کرد: با این مصوبه، شهرداری می‌تواند وارد منطقه شود، ارائه خدمات و نگهداری گاوازنگ را برعهده بگیرد و از سوی دیگر مسائل حقوقی منطقه نیز تعیین تکلیف شده است.

معارضان گاوازنگ تعیین تکلیف شدند

وی درباره معارضان برخی قطعات واگذارشده در گاوازنگ نیز گفت: موضوع معارضان و اعتراضات مربوط به قطعاتی که توسط سازمان همیاری فروخته شده بود، حل‌وفصل شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین از پیگیری برای تکمیل زیرساخت‌های راه در گاوازنگ خبر داد و افزود: سازمان همیاری متعهد شده است نواقص موجود در بخش راه را برطرف کند و در حال حاضر فرآیند انتخاب پیمانکار در حال انجام است و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات مربوط به راه نیز اجرا خواهد شد.