پروژه های راهسازی تحت نطارت آزمایشگاه فنی، مکانیک و خاک قرار می گیرند

محمدعلی عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش قیمت انرژی و مصالح، قرصت دوباره کاری در پروژه های راهسازی وجود ندارد و بر این اساس آزمایشگاه فوق به عنوان مرجع حاکمیتی و نظارتی بر پروژه های راهسازی نظارت دارد.

وی با بیان اینکه، این آزمایشگاه با استقرار یک واحد محلی آزمایشگاهی با تجهیزات کافی از نزدیک اجرای 27 پروژه را کنترل می کند، گفت: آزادراه ساوه - همدان، راه آهن ساوه - همدان، راه آهن اراک - کرمانشاه، بهسازی محور قم - اراک و بهسازی محور ساوه - بویین زهرا اکنون از مهمترین طرح های در دست نظارت است.

عباس زاده، محور راهسازی اراک - فرمهین، تفرش - کیان، ساوه - همدان، اراک - شازند و اراک - خمین از دیگز پروژه های تحت کنترل است.

وی گفت: هشت هزار و 452 مورد آزمایش بر کیفیت سازه های بتنی، 20 هزار و 879 مورد آزمایش بر پروژه های خاکی و دو هزار و 20 مورد بر پروژه های آسفالتی در سال جاری انجام شده است.