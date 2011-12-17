به گزارش خبرنگار مهر، رییس موسسه ملی نسخ خطی گرجستان به همراه معاون خود به منظور دیدار با اسحاق صلاحی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بازدید از فعالیت‌های سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی کشورمان، دیدار از مراکز علمی و فرهنگی و نیز انعقاد تفاهمنامه‌ا‌ی در خصوص تبادل تصاویر، اسناد و نسخ خطی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است.

خزاعی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس ضمن مثبت ارزیابی کردن اینگونه سفرها در خصوص روابط فرهنگی دو کشور در زمینه نسخ خطی گفت: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی بین ایران و گرجستان در زمینه اسنادی و کتابخانه‌ای وجود دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از 3 هزار نسخه فارسی در آرشیوها و مراکز علمی گرجستان افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ایران بر اساس توافقات انجام شده، برای آموزش ترمیم اسناد و نسخ خطی فارسی در سه زمینه مرمت تذهیب، کاغذ و خط با موسسه نسخ خطی، آرشیو ملی و کتابخانه ملی گرجستان همکاری می‌کند.

وی افزود: با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و رایزنی فرهنگی تاکنون ضمن تبادل متقابل هیات‌های عالیرتبه، اقدامات دیگری نظیر اهداء کتب فارسی به کتابخانه ملی گرجستان، حضور محققین در همایش‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه نسخ فارسی، همچنین برگزاری دوره‌های مختلف آموزش مرمت نسخ خطی فارسی برای متخصصان گرجی انجام شده است.