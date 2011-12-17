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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

جام امپراطوری ژاپن/

شاگردان قطبی به یک‌چهارم نهایی صعود کردند/ کاشیما حذف شد

شاگردان قطبی به یک‌چهارم نهایی صعود کردند/ کاشیما حذف شد

مرحله سوم مسابقات فوتبال جام امپراطوری ژاپن با پیروزی شاگردان قطبی برابر تیم دسته دومی جف یونایتد پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از رقابتهای جام امپراطوری ژاپن صبح امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال شیمیزو اس‌پالس موفق شد با نتیجه 2 بر صفر مقابل تیم دسته دومی جف یونایتد به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که در ورزشگاه "نیهونداریا" برگزار شد، اوچوآ(49) و ایتو(62) برای تیم شیمیزو اس‌پالس گل زدند تا این تیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات شود. شاگردان قطبی در مرحله قبلی هم با 5 گل از سد تیم "گایناره توتوری" گذشته بودند.

سایر نتایج مسابقات برگزار شده امروز به شرح زیر است:
* کاشیما آنتلرز صفر - کیوتو سانگا یک
* یوکوهاما فارینوس 4 - ماتسوموتو صفر
* میتو هولیهوک صفر - اف سی توکیو یک
* اهیمه اف سی یک - اوراواردز 3
* شیمیزو اس‌پالس 2 - جف یونایتد صفر

کد مطلب 1485505

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