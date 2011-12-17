به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از رقابتهای جام امپراطوری ژاپن صبح امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال شیمیزو اس‌پالس موفق شد با نتیجه 2 بر صفر مقابل تیم دسته دومی جف یونایتد به پیروزی دست یافت.

در این مسابقه که در ورزشگاه "نیهونداریا" برگزار شد، اوچوآ(49) و ایتو(62) برای تیم شیمیزو اس‌پالس گل زدند تا این تیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات شود. شاگردان قطبی در مرحله قبلی هم با 5 گل از سد تیم "گایناره توتوری" گذشته بودند.

سایر نتایج مسابقات برگزار شده امروز به شرح زیر است:

* کاشیما آنتلرز صفر - کیوتو سانگا یک

* یوکوهاما فارینوس 4 - ماتسوموتو صفر

* میتو هولیهوک صفر - اف سی توکیو یک

* اهیمه اف سی یک - اوراواردز 3

* شیمیزو اس‌پالس 2 - جف یونایتد صفر