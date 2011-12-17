افزایش 75 درصدی بهره برداری از معادن استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید داوود حسینی افزود: در هشت ماهه نخست امسال 70 پروانه بهره برداری از معادن استان صادر شده است.

وی اضافه کرد: معادن سنگ لاشه، سنگ تزیینی و نما، گچ ، آهک و معادن فلزی بیشترین تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده را تشکیل می دهند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه با صدور پروانه های جدید بهره برداری، شاهد افزایش 250 درصدی در ذخایر معدنی استان بوده ایم، افزود: میزان ذخایر مواد معدنی فارس شیراز 329 میلیون تن افزایش را نشان می دهد.

حسینی با اشاره به اینکه میزان استخراج سالیانه از معادن استان 111 درصد افزایش داشته، گفت: میزان استخراج در سال جاری به هشت میلیون تن رسیده است.

وی همچنین از افزایش 19 درصدی میزان سرمایه گذاری در معادن استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: میزان سرمایه گذاری در معادن استان دراین مدت بیش از 400 میلیارد افزایش داشته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت از افزایش 13 درصدی پروانه اکتشاف معادن استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد و عنوان کرد: در این مدت 102 پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.

سید داوود حسینی در ادامه با بیان اینکه در هشت ماهه نخست امسال 50 گواهینامه کشف معادن استان نیز صادر شده، اظهار داشت: ظرفیت ذخیره این اکتشافات جدید بالغ بر 190 میلیون تن ارزیابی شده است.

وی افزود: هم اکنون 369 معدن فعال در استان فارس با ذخیره قطعی 1.7میلیارد تن در استان فارس به فعالیت می پردازند که در این معادن برای شش هزار و 100 نفر اشتغال ایجاد شده است.

حسینی میزان استخراج سالانه از معادن فعال را 30 میلیون تن اعلام کرد و افزود: تاکنون در بخش معدن استان یک هزار و 604 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.